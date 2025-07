Said Palao destapa posible romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Te gusta"

Actualmente, Rosángela Espinoza se encuentra soltera y ha sido vinculada sentimental con varios de sus compañeros de 'Esto es Guerra'. Ahora, Said Palao ha vinculado a la influencer con el chico reality Patricio Parodi, dando entender que estarían en salidas y coqueteos.

Said Palao echa a Patricio con Rosángela

En el programa de 'Esto es Guerra', se llevaba a cabo una competencia cuando surgió una discusión entre Said Palao y Patricio Parodi. Es así como el esposo de Alejandra Baigorria no dudó en destapar un supuesto secreto del 'Pato' en vivo dejando sorprendidos a muchos.

"Pato que te guste Rosángela y la quieres defender es otra cosa", menciona Said Palao en medio de la discusión y Patricio Parodi responde: "Por favor Said, no me piques la lengua".

¿Saldrán juntos?

En medio de esta polémica que causó el asombro de las personas en el set de televisión, aparece Jota Benz con una pregunta para la influencer donde evidenciaría que estaría preparando una salida con el ex de Luciana Fuster. Aunque, Rosángela Espinoza solo atina a comentar que solo llegaría a su casa a descansar y nada más.

Entonces, Jota Benz menciona: "Renzo pregúntale a Rosángela, qué va a hacer esta noche?" y Rosángela responde: "A dormir porque después de tantos huevazos, voy a dormir".

Said Palao 'echa' a Patricio Parodi con Rosángela Espinoza. Fuente: Esto es Guerra pic.twitter.com/NO4D2Zhhhs — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) July 12, 2025

Luego, Said Palao vuelve a mencionar que la chica reality habría cambiado su expresión cuando le menciona a Patricio Parodi. Dejando así más fuerte el rumor de un posible coqueteos entre ellos. Incluso, el conductor Renzo Schuller confirma que así habría sucedido el cambio de humor de Rosángela.

Luego, Said 'echa' más fuego: "Ahí sí se ríe, se ríe contigo (con Patricio). conmigo no se ponía rojita como contigo" y el conductor Renzo Schuller agrega: "Yo vi a Rosángela muy fastidiada, pero cuando le dijeron eso (sonríe) le cambió la cara".

Patricio Parodi trata de defenderse mencionando que también Espinoza se ríe cuando habla Said Palao, pero él agrega que no se sonroja con él. EN medio de todo eso, la influencer solo trató de no reírse y comentó que solo le causa gracia sus declaraciones.

Es así como Rosángela Espinoza está siendo vinculada de manera sentimental con Patricio Parodi por Said Palao, quien señala que habría algo entre ellos más que solo amigos. Además, Jota Benz mencionó que los chicos realitys habrían quedado en tener una salida en la noche del viernes después de 'Esto es Guerra'.