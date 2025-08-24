José Pelaéz se aleja de la televisión para disfrutar de su rol como padre: "Toca descansar"

José Peláez se ganó el cariño del público como conductor de El gran chef: famosos. Sin embargo, ahora anunció que hará una pausa en sus actividades en la televisión para dedicarse por completo a ser padre, ya que se convirtió en uno hace pocos meses con la llegada de su primogénito. El conductor se mostró sumamente emocionado por asumir esta nueva etapa en su vida.

José Peláez abandona la televisión

El deportista anunció que tomará unas merecidas vacaciones, ya que ha estado varios años enfocado en conducir espacios en televisión abierta y siente que incluso ha sido más tiempo del real, por lo que ahora se tomará un descanso fuera de la pantalla.

"Estos dos años y cuatro meses al frente de El gran chef para mí han sido como cuatro años, entonces ahora toca descansar", declaró a Trome.

Sin embargo, muchos de sus fanáticos se mostraron tristes por su partida de la televisión. Al ser consultado si se tomará un año sabático, José indicó que podría volver a conducir un programa en abril o mayo del 2026.

"Hay muchos proyectos en Latina, pero calculo que para volver a estar frente a la pantalla será después del verano", agregó.

Finalmente, aseguró que continuará con sus proyectos digitales y también con sus animaciones, dejando en claro que compartirá su tiempo entre ser un padre presente y seguir practicando el deporte que tanto le apasiona: el running.

José Peláez se convirtió en padre

El conductor de El Gran Chef Famosos anunció que el pasado 15 de diciembre, llegó al mundo su primer hijo, marcando un nuevo comienzo en su vida, ya que tanto él como su esposa se han convertido en padres por primera vez. El bebé se llama Lucas.

"BIENVENIDO al MUNDO Lucas Peláez de la Flor. Llegaste a nuestras vidas un inesperado 15 de diciembre. Pensamos que tardarías un poco más, pero llegaste a demostrarnos una vez más que las cosas más hermosas en la vida son las que suceden de las maneras más INESPERADAS". escribió en Instagram.

Asimismo, Peláez explicó que el nombre de Lucas no fue elegido por casualidad, sino que tiene un hermoso significado para él y su esposa. "Lucas significa 'el luminoso' y eso es exactamente lo que traes a nuestras vidas", agregó.

De esta manera, la salida de José Peláez de la televisión marca el inicio de una etapa distinta en su vida, donde la paternidad será su prioridad. Aunque sus seguidores lo extrañarán en pantalla, el conductor aseguró que volverá con nuevos proyectos y continuará compartiendo su pasión por el running.