Tula Rodríguez es sorprendida por fan enamorado en la playa: "Por ti dejo a todas"

Tula Rodríguez conductora compartió un divertido recorrido playero junto a su inseparable amiga Pilar en su canal de YouTube "Pitukoneras", donde mostró cómo se vive un verano bien barrio y también cómo es pasar un día en un exclusivo club de playa. Pero lo que nadie esperaba era que un fan enamorado la sorprendiera con una frase que dejó a todos en shock.

Tula Rodríguez recibe inesperada propuesta de fan enamorado

Tula Rodríguez volvió a dar que hablar, esta vez desde la playa y con un momento que sacó risas en redes sociales. La conductora fue sorprendida por un fan enamorado durante un recorrido por Chorrillos que realizó junto a su amiga Pilar Arana para su canal de YouTube "Pitukoneras". El encuentro fue tan inesperado como divertido y dejó varias frases que impactaron.

En el video, Tula comentó que el intenso sol le provocaba ganas de ir a la playa, mientras Pilar, curiosa, le preguntaba a dónde la llevaría. Rodríguez adelantó que la llevaría a un lugar especial donde solía veranear, asegurando que sería una sorpresa y que volver a ese sitio era como revivir recuerdos del pasado. El lugar elegido fue la Playa Pescadores, en Chorrillos.

"Mira aquí donde venía. Playa...", comentó emocionada. Pilar no tardó en soltar una reacción directa: "Huele a pescado". Tula, fiel a su estilo, respondió sin filtros: "Bueno, es que esta es Playa Pescadores. Y la verdad... acá venden pescado también".

La conductora aprovechó para contar cómo eran sus veranos cuando era niña. Recordó las salidas familiares y las costumbres de esa época, muy distintas a las de ahora.

"Yo venía con mi mamá, mi mamá traía su arroz con pollo y cruzábamos todo", recordó. Luego añadió un detalle que muchos reconocieron como clásico: "Comida, sándwiches, también tu chicha en botella que lo enterramos en la tierra para que se mantenga fresco".

En pleno recorrido, un fan se acercó a Tula, le pidió una foto y luego la sorprendió con una invitación. El momento se volvió más intenso cuando el hombre lanzó una confesión directa.

"Eso era todo. Vamos a mi mesa, estoy ahí con mis amigos", le dijo. Tula, entre risas y algo sorprendida, respondió: "No puedo". "Bueno, 30 años enamorado de esta mujer, espero que engorde, pero igual, la sigo amando", dijo sin dudar. Tula le siguió la broma: "Papi, pero yo también, mira, me ha crecido todo". La respuesta fue inmediata: "Estás rica", lo que provocó carcajadas.

La conversación subió de nivel cuando Tula le preguntó si era soltero o casado. El fan confesó que era divorciado, pero salía con tres mujeres. Sin embargo, señaló que dejaría a todas por la artista.

"Creo que acá sobramos, ya Tula encontró su marido", dijo Pilar. "(Tula: ¿Soltero o casado?) Divorciado, tengo tres mujeres ahorita, actualmente (¿Quieres que yo sea la cuarta?) No, quiero que seas la número uno. (¿Y las otras?) Las boto a las tres. Por ti dejo a todas", mientras intentaba abrazarla. Tula reaccionó: "Ay no, todavía no", dijo riendo, mientras el fan le daba un beso en la mejilla.

Tula reflexiona sobre el fan enamorado

El video también mostró un paseo en bote y luego una visita a un club de playa. Allí, Pilar Arana comentó que en esos lugares la gente es más reservada.

"El mar es igual para todos. La única diferencia es los pitucos no se te van a mandar como allá. Acá hay respeto. Yo veo un hombre que se me manda así, salgo corriendo", dijo Pilar. Sin embargo, Tula le aclaró: "El conero está acostumbrado a acercarse cuando algo quiere. La falta de respeto lo vas a encontrar en un pituco o en un conero. El que es mal educado no importa el lugar".

08.01.26 | Tula Rodríguez recibe inesperada propuesta de fan enamorado. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/kH6wqC74sw — @ghelanma (@ghelanma) January 8, 2026

En conclusión, Tula Rodríguez protagonizó un momento que sorprendió durante su recorrido por una playa de Chorrillos para su canal de YouTube. La actriz compartió recuerdos de su infancia y tuvo un intercambio espontáneo con un fan que le expresó su amor. La escena, registrada en la playa, fue tomada con humor y formó parte del contenido del video que rápidamente llamó la atención del público.