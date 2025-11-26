Paolo Guerrero se incomoda al responder si iría al podcast de Mario Irivarren: ¿Qué dijo?

Paolo Guerrero volvió a generar revuelo fuera de la cancha. Esta vez, no por un gol ni por un partido, sino por su evidente incomodidad cuando una reportera le preguntó si aceptaría la invitación de Mario Irivarren para aparecer en el podcast "La Manada", donde Jefferson Farfán es su socio.

Paolo Guerrero contesta si iría al podcast de Mario Irivarren

Paolo Guerrero fue consultado por una reportera "América Hoy" si aceptaría la invitación de Mario Irivarren para ir al podcast "La Manada" durante el evento de la Kings World Cup Nations. Apenas escuchó el nombre de Mario, todo cambió. Su gesto serio y su respuesta breve sorprendieron.

Todo empezó cuando la periodista de "América Hoy" lo abordó con una consulta directa. Paolo intentó salir del momento con humor, mencionando primero a Farfán

"Hablando del streaming, Jefferson y Mario te han invitado a su podcast", le dijo. "¿Jefferson? No, ya Jefferson, ya estuve en dos oportunidades (¿No estarías dispuesto a ir otra vez?) Sí, no, lo digo en broma", respondió, tratando de esquivar el tema inicial.

Pero la reportera insistió y fue al punto. Le consultó si iría al podcast que el exfutbolista tiene con Mario Irivarren. En ese momento, Guerrero contestó incómodo.

"No, pero para La Manada", le aclaró la periodista. "Sí, seguro", dijo Paolo serio, mirando hacia otro lado. No dijo más. Su tono seco dejó claro que la pregunta no le gustó nada.

Paolo habla del mundo digital, pero sin confirmar nada

Por otro lado, Paolo habló sobre el crecimiento del contenido digital. También habló sobre el evento en el que participó como parte del Perú Kings League.

"Lo digital es el nuevo mundo que se ha abierto para toda la gente, creo que en su momento me verán por ahí también", comentó. "Lindo, lindo, lindo el partido de exhibición. Creo que estamos con el tema del mundial que se viene ahora en enero, así que nada, apoyando a los muchachos", dijo.

Paolo llegó acompañado de Ana Paula Consorte y sus hijos, reforzando la imagen de unión familiar que ha mostrado en los últimos meses. Durante la exhibición, Paolo fue protagonista del famoso "penal presidente". Con picardía, lanzó su botín antes de patear para distraer al arquero, logrando el 3-1 ante el cuadro de Edison Flores.

La invitación de Mario Irivarren

Hace unos días, desde el podcast "La Manada", Mario Irivarren invitó públicamente al goleador y aseguró que no hay problemas entre ellos. Incluso lo tomó con humor.

"Que venga. Ese día vengo con la 9, le pido que me la firme. Traigo mi guitarra, cantamos juntos 'Declaración de amor'", dijo entre risas el chico reality, dejando claro que su invitación también tiene un toque de show.

En conclusión, Paolo Guerrero mantiene distancia por ahora y evita confirmar totalmente si se sentará en el podcast de Mario Irivarren. Su reacción incómoda a pesar de haber dicho que "sí" deja claro que no sería un tema sencillo para él. Mientras se concentra en las semifinales de Alianza Lima y su rol en la Kings League, la pregunta queda abierta: ¿aceptará ir a "La Manada" o seguirá marcando distancia?