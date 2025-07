¿Celos de hermana? Majo Parodi sobre Rosángela Espinoza y el 'Pato': "Evalúo de pies a cabeza"

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi vuelven a dar que hablar, y esta vez no solo por las miradas cómplices en "Esto es Guerra", sino porque una de las hermanas del 'Pato' ya salió a opinar. Majo Parodi no se quedó callada y lanzó una advertencia bien clarita sobre cualquier chica que quiera acercarse a su hermano, incluida la popular "Chica selfie". ¿Le dará el visto bueno a Rosángela? Aquí te contamos.

¿Nace un nuevo romance en "Esto es Guerra"? Todo apunta a que entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi podría estar pasando algo más que una simple amistad, y las cámaras ya no los pierden de vista.

La popular "Chica selfie" no se guardó nada y confesó en una entrevista con la tiktoker Zully que, en su momento, sí le gustó el 'Pato'.

"Cuando yo entré, 2017. Me gustaba el Pato. Yo creo que sí. Antes... Cuando era más chiquita, hace poco, hace poco que está así. No, ya cuando uno va madurando, ya ve otras opciones. Pero ahora no, lo veo más chévere (como patas) ahí", dijo Rosángela entre risas.