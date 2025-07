Patricio Parodi tras irse con Rosángela Espinoza de la fiesta de Onelia: "¿Tú nunca podrías llevar una amiga a su casa?"

¡No se quedó callado! Patricio Parodi respondió luego de ser visto saliendo con Rosángela Espinoza de la fiesta de cumpleaños de Onelia Molina. El chico reality fue captado junto a la 'Chica selfie' y de inmediato comenzaron los rumores sobre un posible romance.

Patricio Parodi fue consultado sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Rosángela Espinoza, luego de que ambos salieran juntos de la fiesta de cumpleaños de Onelia Molina. Ante la ola de comentarios en redes, el chico reality salió a explicar lo que realmente pasó esa noche.

En declaraciones al programa "Todo se filtra", el ex de Luciana Fuster negó cualquier romance con la 'Chica selfie' y aseguró que solo fue un acto de cortesía.

Fue entonces que el integrante de "Esto es Guerra" explicó más acerca de lo que pasó. Señaló que dejó a Rosángela Espinoza en su casa.

"No, pero con otro amigo. Sí, es que Diaelis estaba en su carro con seguridad, pero me fui con mi seguridad. Todas la dejamos en su casa porque lo más probable es que me hayan seguido. Tienen, deben tener las imágenes que las dejé en su casa y me fui para mi casa".

El reportero de "Todo se filtra" quiso saber más y le preguntó directamente a Patricio Parodi si le gustaba Rosángela Espinoza.

El reportero contestó si se quedó con Rosángela Espinoza. Ante la insistencia, Patricio Parodi fue tajante con su respuesta.

"(¿La pasaste con ella?)No, no, no, no. La dejé en su casa y después me fui... Tienen las imágenes. Ah, tienen las imágenes. Ustedes saben que tienen las imágenes, pero no lo quieren sacar porque no te conviene. Te gusta jugar más al 'Oh, se fueron juntos. ¿A dónde?'", mencionó. Cuando le preguntaron si le tenía un regalo por su cumpleaños a Rosángela, contestó: "No, no sé, no sé".