Suheyn Cipriani revela que Jefferson Farfán la invitó a salir: "Coincidimos en una discoteca"

La modelo Suheyn Cipriani reveló en 'El valor de la verdad' que Jefferson Farfán la invitó a salir tras conocerse en una discoteca, pero nunca aceptó la propuesta.

10/08/2025

Suheyn Cipriani generó polémica al confesar que Jefferson Farfán la invitó a salir hace algún tiempo, después de conocerse en una discoteca por medio de amigos en común. Sin embargo, su relación no habría llegado a un siguiente nivel, debido a que ella nunca aceptó la invitación. ¿No era su tipo?

Suheyn confesó que Jefferson Farfán la afanó

La exreina de belleza es la invitada especial en esta edición de El valor de la verdad, y Beto Ortiz arrancó el programa preguntándole directamente si Jefferson Farfán la había invitado a salir. La respuesta de Suheyn fue afirmativa, y el polígrafo determinó que era verdad. La modelo contó con todo detalle cómo se conocieron.

"No lo conocía de antes. Coincidimos en una discoteca, en Barranco Bar, entonces un amigo me dijo: 'Oye, ¿quieres venir al box? Tengo un amigo'. Dije: 'Bueno, vamos'. En esa época no tenía hijos, estaba soltera, fuimos y era su box", contó.

Según la modelo, interactuaron un poco esa noche, debido a la bulla que había en el lugar, pero para sorpresa de ella, Jefferson la siguió en Instagram y, a los pocos días, la invitó a salir a través de un mensaje.

"Conversamos un poco y me siguió en Instagram. Después me dijo: '¿No te gustaría venir a una parrilla en mi casa?'. Me pareció una persona divertida, pero no pudimos conversar mucho por el tema de las cámaras y la bulla", agregó.

Suheyn confesó que nunca respondió la invitación de Jefferson, y ahí se cerró el capítulo. Además, contó que le gusta mucho la salsa y que por eso lo conoció en esta conocida discoteca de Barranco.

El historial amoroso de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán ha tenido una vida sentimental mediática. Su relación más conocida fue con Melissa Klug, con quien tuvo dos hijos y compartió varios años juntos. Tras su separación, ambos protagonizaron diversas polémicas y declaraciones públicas que captaron la atención de la prensa.

Posteriormente, la "Foquita" fue vinculado sentimentalmente con figuras como Yahaira Plasencia, con quien vivió una relación marcada por rumores de reconciliaciones y rupturas. También se le relacionó con modelos e influencers, aunque muchos de estos romances no fueron confirmados. Actualmente tiene un romance con Xiomy Kanashiro.

Es así que, la revelación de Suheyn Cipriani sorprendió a muchos, pues aunque Jefferson Farfán mostró interés en conocerla más, la modelo decidió no continuar con el acercamiento. Con esta confesión, dejó claro que el episodio quedó en el pasado.

