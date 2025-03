César Vega tras ser liberado por denuncia de agresión a su pareja: "No me voy a rendir"

El cantante de salsa César Vega se pronunció por primera vez luego de ser liberado tras la denuncia de agresión en su contra por parte de su pareja, Suheyn Cipriani. A través de sus redes sociales, el artista agradeció el apoyo de sus seguidores, pidió disculpas a su familia y aseguró que en su momento dará su versión de los hechos.

César Vega habla tras su liberación

Luego de haber sido detenido y posteriormente liberado bajo comparecencia restringida, César Vega utilizó su cuenta de Facebook para referirse a la complicada situación que enfrenta.

"No he querido referirme a los últimos sucesos ocurridos, sin embargo, soy la persona que más quiere que todo este tema se esclarezca. No puedo aún dar mi versión de los hechos, pero en su momento lo haré", escribió el salsero en su publicación.

El cantante también agradeció a sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo durante este difícil momento.

"Agradezco a las personas que me siguen apoyando sin bajar los brazos, con la frente en alto y poniéndome a disposición de todo lo que dicta la ley", agregó.

Pide disculpas y promete seguir adelante. En su mensaje, César Vega reconoció que su imagen pública se ha visto afectada por recientes escándalos y lamentó lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que está enfrentando sus problemas y que no permitirá que esto lo detenga.

"Soy consciente que últimamente han visto momentos bochornosos y tristes de mí en los escenarios por un tema que ya muchos conocen y de los cuales no me enorgullezco. Pero soy fuerte y sé que puedo vencer cualquier obstáculo que se me presente, como siempre lo he hecho, y seguiré firme en mi recuperación", afirmó.

Además, el artista aprovechó para dirigirse a su familia y a su público, pidiendo perdón por todo lo ocurrido.

"Le pido disculpas a toda mi familia y a todo mi público. Voy a resurgir y salir de todo este trágico momento porque yo nací para cantar y cumplir mis sueños", expresó.

Las restricciones que deberá cumplir

A pesar de haber quedado en libertad, César Vega deberá seguir estrictas reglas impuestas por el Poder Judicial mientras continúan las investigaciones.

Entre las restricciones, se le prohíbe acercarse a Suheyn Cipriani, no puede salir de su lugar de residencia sin autorización y deberá presentarse cada 30 días ante las autoridades para registrar sus actividades.

Si incumple estas medidas, el cantante podría recibir una orden de detención preventiva. A pesar del escándalo que enfrenta, el cantante aseguró que seguirá adelante con su carrera musical y que su pasión por la música no se detendrá.

"Les prometo volver con mucha música, con la misma entrega que les doy cada vez que subo al escenario y con el mismo amor con el que les canto", afirmó el salsero. Finalmente, cerró su mensaje con una promesa para sus seguidores: "No me voy a rendir, por mí, por mi familia y por la gente que me sigue. Dios los bendiga mucho. Los quiero, mi gente".

Por ahora, César Vega se encuentra a la espera de la resolución del caso mientras intenta recuperar su estabilidad personal y profesional.