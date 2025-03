Pamela López en "El Valor de la Verdad": Las 20 preguntas que respondió sobre Christian Cueva y sus romances ocultos

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se convirtió en la primera invitada de la nueva temporada de "El Valor de la Verdad". Durante su participación, reveló impactantes detalles sobre su relación con el deportista, incluyendo infidelidades con Pamela Franco, Melissa Klug, Marisol y otras figuras del espectáculo. Al final, decidió no contestar la pregunta 21 y se retiró con 25 mil soles.

Respuesta: Sí.

Pamela aseguró que, mientras ella estaba en el hospital trayendo al mundo a su hija, Cueva estaba con Pamela Franco en su casa de Sao Paulo.

Respuesta: Sí.

Según López, el mismo Cueva hablaba mal de la cantante y aseguraba que su relación con ella solo era un pasatiempo.

Respuesta: No.

Pamela dejó en claro que no permitiría que sus hijos tengan contacto con la cumbiambera. Aseguró que Pamela Franco sabía perfectamente que era la amante y aun así continuó con la relación.

Respuesta: Sí.

López contó que su esposo permitía que Pamela Franco ingresara a los hoteles donde su equipo concentraba.

Respuesta: Sí.

López aseguró que Janet le confesó esta información, aunque Cueva siempre lo negó. Para ella, esto solo confirma la larga relación oculta que mantenían.

Respuesta: Sí.

Pamela reveló que sufrió agresiones en varias ocasiones, especialmente cuando Cueva estaba bajo los efectos del alcohol.

López confesó que la última vez que sufrió agresión física por parte de Cueva fue en junio de 2024, durante su cumpleaños. El futbolista la siguió hasta una discoteca, donde le agarró del cabello y la arrastró delante de todos. Luego, cuando llegó a casa, él ya la estaba esperando y volvió a agredirla.

Respuesta: Sí.

López contó que en dos ocasiones su esposo le pidió que no tuviera a sus hijos. Incluso dijo que la primera vez que se dio algo así, un familiar del futbolista la ayudó con el procedimiento. La segunda ocasión fue durante el embarazo de su última hija; sin embargo, ella decidió no aceptarla.

Respuesta: Sí.

Pamela descubrió múltiples chips telefónicos en la mochila de su esposo cuando jugaba en México. Cuando lo confrontó, él lo negó todo.

Respuesta: Sí.

López encontró pruebas de que su esposo le pidió prestado dinero a un amigo para enviarle dinero a Pamela Franco. Supuestamente, era para ayudar a una "amiga" a completar el pago de cervezas, pero ella cree que se trataba de algo más.

Respuesta: Sí.

Pamela aseguró que encontró conversaciones entre ambos en las que hablaban de su relación. Para ella, fue una de las mayores decepciones que vivió.

"Él me pide para casarnos, comienza hacer cambios y uno de esos cambios fue darme la contraseña de Instagram. Él creyó que había borrado todo. Abro su perfil e ingreso a la cajita de preguntas y se me abrió la cajita de pandora" , contó.

Pamela López compartió extractos de intercambios entre Christian Cueva y Melissa Klug. En uno de los mensajes, el futbolista hizo un comentario a una historia publicada el 1 de diciembre de 2017

Respuesta: Sí.

Pamela leyó mensajes en los que la hija de Klug le pedía a Cueva que la acompañe en su fiesta de promoción. Él nunca le mencionó este tema.

Respuesta: Sí.

Cueva empezó a ir a la misma iglesia que Pamela con la esperanza de reconciliarse con ella. Sin embargo, ella ya no confiaba en él.

Respuesta: Sí.

Según López, Domínguez la consoló cuando su relación con Cueva terminó. Pamela asegura que, en ese momento, él conocía toda la verdad.

Respuesta: Sí.

Pamela contó que Domínguez tenía conocimiento de las propiedades de Cueva en distintos países. Esto se lo había contado Pamela Franco.

Respuesta: Sí.

La trujillana afirmó que su esposo alquilaba lugares para fiestas privadas con sus compañeros de selección. En estas reuniones había licor y mujeres.

Respuesta: Sí.

Pamela López mencionó que describió conversaciones eliminadas entre Christian Cueva y Marisol, él se excusó en ese instante.

Respuesta: Sí.

La 'Faraona de la cumbia' le confesó a Pamela que Cueva la amenazó con difundir sus chats si hablaba públicamente sobre él.

Respuesta: Sí.

Pamela confesó que dejó a su novio de ese entonces por iniciar una relación con el futbolista. Sin embargo, hoy se arrepiente de haber tomado esa decisión.

Respuesta: Sí.

López relató que Cueva le dijo que Chris Soifer lo extorsionó con la excusa de un chantaje. Supuestamente Soifer había sufrido el robo de su celular, en donde estaban las pruebas de una relación con el futbolista. Al parecer, el ladrón comenzó a amenazarla, exigiendo dinero y por ello Chris se lo pidió a Cueva. Tiempo después, el futbolista se dio cuenta de que todo era mentira.

Respuesta: No.

López aseguró que ya no siente nada por el futbolista: "No hay sentimientos hacia esa persona, sufrí mucho Beto. Ahora me siento más tranquila. Me liberé".