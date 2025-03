Pamela López revela que Christian Cueva se veía en Airbnb con Melissa Klug: "El manager le hacía esos favorcitos"

El esperado regreso del programa 'El Valor de la Verdad' tuvo como primera invitada a Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien sorprendió con fuertes revelaciones sobre la relación con el futbolista. Durante su participación, sorprendió a todos al exponer detalles de una supuesta infidelidad con Melissa Klug,

En el programa conducido por Beto Ortiz, Pamela López relató que cuando intentaban retomar su matrimonio, Christian Cueva decidió entregarle las contraseñas de sus redes sociales como muestra de confianza. Sin embargo, al revisar su cuenta de Instagram, descubrió mensajes comprometedores con Melissa Klug.

"Él me pide para casarnos, comienza a hacer cambios y uno de esos cambios fue darme la contraseña de Instagram. Él creyó que había borrado todo. Abro su perfil e ingreso en la cajita de preguntas y se me abrió la cajita de Pandora", contó López.

La aún esposa del futbolista detalló que, aunque Cueva no seguía a Melissa Klug en redes sociales, su nombre aparecía en las sugerencias. Al indagar, encontró conversaciones que evidenciarían una relación más allá de la amistad.

"El padre de mis hijos le responde una historia a la señora (Melissa Klug) y le pone: 'Agárrame entonces', y ella le contesta: 'Y no te suelto'", reveló López, dejando en claro su indignación ante la supuesta traición.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuándo reveló que la hija de Klug le habría pedido al futbolista para que sea su pareja de promoción. Además, mencionó que también habría descubierto que Cueva se veía en Airbnb alquilados con Melissa.

Otro de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Pamela López aseguró que Christian Cueva le confesó haber ingresado a Pamela Franco en los hoteles de concentración del Club Santos de Brasil. Según su testimonio, esto habría ocurrido durante la pretemporada del equipo en Europa.

"Él me cuenta que estaban haciendo pretemporada en España con el Santos y la llevó de viaje a Rusia y a España. La metió en el mismo hotel donde concentraban", afirmó.

Además, López también mencionó que esta confesión ocurrió cuando ella se encontraba en Suiza. Según su versión, el futbolista reveló estos detalles como parte de una condición que ella le impuso para hablar.

"Me lo confesó todo, absolutamente todo: nombres, detalles, lugares. Me lo dijo de rodillas en Suiza. Él llegó a buscarme y me contó lo de la señora Franco y cómo la metía en el hotel de concentración", expresó la trujillana.