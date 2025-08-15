Melissa Klug aclara el juicio por S/1 millón que le ganó Jefferson Farfán: "Los jueces están con flojera de revisar"

Los conflictos legales entre Jefferson Farfán y Melissa Klug no cesan. Tras varios juicios ya sea por la pensión de sus hijos o por disputas personales. Ahora, ha salido a la luz que ambos tendrían que asumir pagos millonarios por un contrato de confidencialidad, situación que la "Blanca de Chucuito" decidió aclarar públicamente.

Melissa Klug explica fallo a su favor y apelaciones pendientes

En entrevista con el programa "Ponte en la cola", Melissa Klug fue consultada sobre los juicios que mantiene con el exfutbolista, más allá de los relacionados con sus hijos. Hace unos días trascendió que ella le ganó un proceso a Farfán por 47 mil dólares. La empresaria no dudó en dar detalles de este litigio.

"Esos son procesos desde hace muchísimo tiempo por lo mismo que es de un contrato de confidencialidad que tenemos. Él no cumplió y eso es lo que debe pagar. También se habla del otro juicio en el que yo debo pagarle 1 millón de soles, pero son procesos que todavía no han culminado. Si bien es cierto gané en primera instancia, se apeló", explicó.

La empresaria subrayó que el monto que supuestamente tendría que pagar aún no está definido. Según su versión, el caso se encuentra en apelación porque considera que los jueces no revisaron de manera adecuada los expedientes.

"Eso está en proceso, todavía no ha culminado. Aquí no hay un ganador. Yo pienso que a estos jueces les dio flojera revisar bien los expedientes, entonces ahora que hemos apelado esperamos que tengan sano juicio y revisen como corresponde", manifestó.

Melissa Klug sobre su juicio con Jefferson Farfán. pic.twitter.com/4dBeh9pzZK — VAMN (@VictorAlfr33625) August 16, 2025

Lo que ocurriría si Farfán no paga los 47 mil dólares

Durante la entrevista, Klug también fue consultada sobre las consecuencias si Jefferson Farfán incumple el pago de los 47 mil dólares que debe realizar en un plazo de dos semanas. La empresaria fue clara y señaló que ya existe una medida en curso.

"Está embargada su casa. Nosotros pedimos que se embargue una propiedad cuando no te pagan. Pero es otra plata que hemos acordado hace muchísimo tiempo, en el 2016. Han pasado 9 años para que me pueda pagar", sostuvo.

A pesar de estas batallas judiciales, Melissa remarcó que su prioridad es mantener la paz con el exjugador de la selección peruana, pensando en sus hijos.

"Yo siempre he tenido la mejor intención, tengo bandera blanca. Pero creo que es él o la gente que lo asesora, no sé qué es lo que tiene en su cabecita. Tenemos dos hijos que ya están grandes y la idea es llevar la fiesta en paz. Él está en otra etapa y los problemas con la mamá de sus hijos ya deberían terminar", expresó.

Melissa Klug dejó en claro que, aunque los procesos judiciales con Jefferson Farfán continúan, su deseo es ponerle fin a las disputas legales por el bienestar de sus hijos. Mientras tanto, ambos deberán afrontar las consecuencias de un contrato de confidencialidad que, según ella, ninguno respetó.