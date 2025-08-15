RADIO KARIBEÑA EN VIVO


Melissa Klug contra Jefferson Farfán tras no asistir a la conciliación por sus hijos: "No le importa"

Jefferson Farfán no asistió a la segunda conciliación para la pensión de sus hijos con Melissa Klug, esto causó que la influencer arremetiera en su contra alegando que no le importa.

Melissa Klug contra Jefferson Farfán tras no asistir a la conciliación por sus hijos
Melissa Klug contra Jefferson Farfán tras no asistir a la conciliación por sus hijos (Composición Karibeña)
15/08/2025

El exfutbolista Jefferson Farfán se encuentra en una batalla legal con Melissa Klug desde hace muchos años. Después que el empresario faltó a la primera conciliación con la madre de dos de sus hijos, la pareja de Jesús Barcos salió a arremeter en su contra señalando que no le importaría. 

Melissa Klug contra Jefferson Farfán

El pasado 12 de agosto, Jefferson Farfán tenía una cita para conciliar con Melissa Klug por aumento de pensión de sus dos menores hijos, pero el exfutbolista no se presentó. Ante esto, la influencer decidió dar algunas declaraciones a la prensa donde señaló que la ausencia del padre de sus dos hijos, confirmaría que no desean conciliar. 

"He venido a conciliar, pero parece que no quieren. Vamos a esperar la segunda citación (Tienes las intenciones de llegar a un buen puerto) siempre las he tenido, pero es el abogado o él que no quiere conciliar", expresó. 

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Klug menciona que la segunda citación será el 26 de agosto y espera que la 'Foquita' asista. Así mismo, reclamó que siempre dedica irse hasta el Poder Judicial porque no desea conciliar y junto a su abogado están obligados a proceder.

"Esto es uno de los procesos de los tantos que él me ha hecho, la idea es conciliar porque tenemos dos hijos y ya están grandes. Ya no tienen 3 y 6 años como los dejó, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. ¿Para qué llegar al Poder Judicial a molestar para hacer juicios, a perder tiempo, dinero? si se puede conciliar. El doctor Wilmer tendrá que proceder, no tengo otra opción. No le importa, no quiere conciliar", comentó ante las cámaras. 

Las exigencias de Melissa Klug

El abogado de la 'Blanca de Chucuito' habló con las cámaras de América Hoy indicando que la conciliación que solicitó Melissa viene de un proceso que arrastra desde el 2017. Además, indicó que volverán a citar a Jefferson Farfán para una última conciliación.

"Si es que no asisten a la segunda invitación, lo que corresponde es acudir al Poder Judicial, a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos", dijo Wilmer Arica.

Por otro lado, la abogada de Jefferson Farfán contactó a Klug para indicarle que la citación de conciliación nunca llegó a sus manos, lo cual, a Wilmer, le parece muy extraño. De igual manera, Melissa Klug señala que seguirá con la segunda conciliación o pasará al Poder Judicial. 

