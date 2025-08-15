Pamela López arremete contra abogada de Cueva por hablar de sus hijos: "Te vas a tener que retractar"

Pamela López no soportó más y arremetió fuertemente contra la nueva abogada de Christian Cueva, la Dra. Medaly Barrientos, acusándola de difundir comentarios falsos sobre la crianza de los tres hijos que tiene con el futbolista. Además, Pamela advirtió que la letrada deberá rectificarse de todo lo que dijo públicamente.

Pamela López arremete contra la abogada de Cueva

Recientemente, la empresaria utilizó sus redes sociales para hacer una transmisión en vivo en la que abordó nuevamente los problemas legales y mediáticos que viene enfrentando desde hace varios meses con su exesposo y, ahora, con su nuevo staff de abogados.

La popular 'KittyPam' aseguró que la doctora Barrientos no está informada de su vida y, por lo tanto, estaría diciendo mentiras sobre la crianza de sus tres menores hijos.

"La mamá nunca hizo nada, porque los hijos se criaban solos, ¿no? ¿La nana los criaba? De verdad me ofusca tener que lidiar con este tipo de mujeres que están tan desinformadas y se atreven a mentir en forma pública", dijo muy molesta.

En esa misma línea, afirmó que la doctora Barrientos tendrá que retractarse de todo lo que haya dicho públicamente. Finalmente, Pamela reiteró una vez más que está cansada de lidiar con los problemas mediáticos por su separación y el juicio de alimentos que tiene contra Christian Cueva.

"No te lo voy a permitir, doctora. No te lo voy a permitir y te vas a tener que retractar. Tú te vas a tener que retractar por decir tantas mentiras (...) Estoy ofuscada y molesta, porque tengo que lidiar con varias personas, como el padre de mis hijos, que mienten descaradamente", agregó.

Abogada de Cueva advierte a Pamela

El programa Ponte en la cola se conectó en vivo con la Dra. Medaly Barrientos, del estudio de abogados Villaverde, que defiende a Christian Cueva, para obtener más información del caso. La letrada indicó que apenas han tomado el caso y ya le enviaron una carta notarial a Pamela.

"Hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López a efecto de que se pueda rectificar de las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado. Supuestamente le está atribuyendo que, a través de una tercera persona, habría llamado a su pareja Paul Michael, lo cual rechazamos", indicó.

Asimismo, señaló que Pamela tiene un plazo máximo de 48 horas para rectificarse y, teniendo en cuenta que ya pasaron casi 24, le quedaría solo 1 día para hacer aclaraciones públicas; de lo contrario, podría enfrentar una demanda por difamación.

De esta manera, Pamela López arremetió contra la abogada de Christian Cueva y exige rectificación pública por mentiras sobre la crianza de sus hijos. En vivo, Medaly Barrientos anunció carta notarial y dio 48 horas para que López se retracte; de lo contrario, enfrentará una demanda por difamación.