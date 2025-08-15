RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Amiga de Pamela Franco evidencia posible crisis con Christian Cueva: "Debe estar sufriendo"

La amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, dejó entrever que la cantante atraviesa un momento difícil por la distancia con Christian Cueva, quien actualmente reside en Ecuador.

Pamela Franco estaría sufriendo por Christian Cueva
Pamela Franco estaría sufriendo por Christian Cueva (Composición Karibeña)
15/08/2025

La relación de Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras varios rumores de una posible crisis sentimental, la amiga de Pamela, Vanessa Pumarica, dejó entrever que la cantante no la estaría pasando nada bien debido a la distancia que la separa del jugador, quien actualmente vive en Ecuador.

¿Pamela está en crisis con Cueva?

Recientemente, la mejor amiga de Pamela habló con los reporteros del programa Todo se filtra. Consultada sobre el estado de la relación entre la cantante de cumbia y el futbolista del Sport Emelec, Vanessa hizo un análisis en base al afecto que siente por Pamela.

"Ver lo que veo en la televisión me da muchísima pena, no por él, sino por ella, porque yo me imagino, y por el cariño que le tengo, que debe estar sufriendo. Entonces, no se lo merece tampoco, ¿no?", dijo en un inicio.

Sin embargo, lo que más sorprendió a todos es que Vanessa le aconsejaría a Pamela que replantee toda la situación que está viviendo, ya que la quiere mucho y no desea que pase malos momentos por las cosas que se exponen en televisión y medios digitales.

"Si yo estuviera en su momento, ahorita con ella conversando, le diría: replantea", agregó.

Enseguida, Magaly abordó el tema en su programa y, de forma sarcástica, dijo que Pamela no tendría que estar sufriendo actualmente si tuviera un novio fiel, amoroso y dedicado. Además, señaló que le parecen extrañas las declaraciones de Vanessa, ya que Pamela y Christian siempre demostraron estar en una relación casi idílica.

Pamela borra fotos con Cueva

Pamela Franco estaría viviendo un momento complicado junto a Christian Cueva, futbolista del Emelec de Ecuador. La intérprete de cumbia llamó la atención de sus seguidores al eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotografías donde aparecía junto al jugador, lo que desató rumores sobre una posible crisis en la pareja.

El programa "Todo se Filtra", reveló este gesto desatando especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la pareja, especialmente luego de las recientes declaraciones de Pamela López, quien acusó a Cueva de intentar comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo identificado como 'Mariño'.

Es así que, las declaraciones de Vanessa han despertado especulaciones sobre una posible crisis en la pareja. Mientras tanto, Pamela Franco no se ha pronunciado al respecto, aunque en redes sociales ha compartido mensajes que muchos interpretan como indirectas hacia la situación que vive con Christian Cueva.

