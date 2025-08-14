Pamela Franco habría borrado fotos de Cueva tras supuestas llamadas a pareja de Pamela López

Pamela Franco estaría viviendo un momento complicado junto a Christian Cueva, futbolista del Emelec de Ecuador. La intérprete de cumbia llamó la atención de sus seguidores al eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotografías donde aparecía junto al jugador, lo que desató rumores sobre una posible crisis en la pareja.

Pamela Franco borra fotos con Cueva

El programa "Todo se Filtra", reveló este gesto desatando especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la pareja, especialmente luego de las recientes declaraciones de Pamela López, quien acusó a Cueva de intentar comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo identificado como 'Mariño'.

Estas confesiones no solo habrían desencadenado la molestia del futbolista del club Emelec, sino también las especulaciones de una presunta crisis de su relación con Pamela Franco. Según el conductor Kurt Villavicencio, la eliminación de imágenes de la cuenta de Instagram de Franco indicaría que la cantante estaría afectada por la situación y, posiblemente, evaluando su relación con Cueva.

"Ella estaría muy disgustada por lo que ha hecho Cueva y por eso ha borrado sus fotos, pero también hay rumores de que habrían terminado", expresó.

Hasta el momento, ni Cueva ni Franco han confirmado públicamente un distanciamiento, pero la falta de interacción reciente entre ambos, junto con la eliminación de sus fotos conjuntas, ha incrementado los rumores de crisis sentimental.

Amiga de Pamela Franco cuestiona actitud de Cueva

Vanessa Pumarica, amiga cercana de la cantante, se pronunció en el programa "Todo se filtra" sobre la polémica, defendiendo la capacidad de Pamela para tomar decisiones sobre su vida sentimental. La bailarina enfatizó que Pamela es una mujer adulta y madre de familia, capaz de decidir lo que considera mejor para ella.

"Si yo estuviera en este momento, ahorita con ella, conversando, le diría: 'Replantea'", expresó Pumarica, sugiriendo que la cantante podría reconsiderar su relación con Cueva. "Ella ya está grande, es una persona adulta, sabe qué decidir, es una mujer hecha y derecha. Entonces, ella tiene que saber tomar sus decisiones. Obviamente, pues imagínate, Christian jamás te va a responder, porque ¿qué va a decir?", agregó.

Además, Vanessa también se mostró preocupada por el estado emocional de Pamela Franco, resaltando que lo que se ve públicamente podría afectar a la cantante más de lo que se imagina.

"Ver lo que veo en la televisión me da muchísima pena, no por él, sino por ella. Porque yo me imagino, y por el cariño que le siento, ella debe estar sufriendo. Entonces, no se lo merece tampoco, ¿no?", concluyó.

La eliminación de fotos en redes y la falta de comunicación pública entre Pamela Franco y Christian Cueva ha encendido las alarmas sobre la estabilidad de su relación. Mientras la cantante mantiene silencio, sus cercanos advierten sobre la necesidad de tomar decisiones conscientes y proteger su bienestar emocional, dejando en evidencia que la crisis podría estar lejos de resolverse.