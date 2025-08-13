RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López muestra supuesta 'prueba' de que Cueva habría llamado a Paul Michael: "Respeta tu relación y la mía"

A través de sus redes, Pamela López compartió un video donde muestra como 'prueba' que Christian Cueva si habría llamado a Paul Michael por medio de un intermediario.

Pamela López muestra supuesta 'prueba' de que Cueva habría llamado a Paul Michael
Pamela López muestra supuesta 'prueba' de que Cueva habría llamado a Paul Michael (Composición Karibeña)
13/08/2025

Hace unos días, Pamela López ha denunciado públicamente que Christian Cueva habría llamado a su pareja Paul Michael y tendría temor de la razones de ello. Aunque el futbolista lo negó de manera inmediata, la influencer habría mostrado supuestas pruebas. 

Pamela López muestras supuesta prueba

Por medio de sus redes sociales, Pamela López asegura que Christian Cueva habría estado con un amigo cercano, con quien viven en Ecuador, y habría hecho aquella llamada a su pareja Paul Michael. Es así como la influencer comparte un video en sus redes sociales donde muestra cómo llaman a aquel número que le escribió y lo llamó en reiteradas veces, con un mensaje directo al padre de sus hijos.

"Por favor, aquí dejo las pruebas del día viernes 8 de agosto de este año. Sería bueno que primero logres redactar tu mismo el comunicado mitómano, ya que siempre te lo han redactado y segundo, explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué conseguir su número y llama insistentemente a la media noche hablando incoherencias", expresó en un primer momento.

Después, la madre de familia comenta que el 'Aladino' debería respetar su relación amorosa con Pamela Franco y la que tiene ella con el joven cantante de cumbia. Finalmente, sentencia que lo conoce muy bien y le pide dejarlos en paz. 

"Una vez más respeta tu relación y respeta la mía, no sé de qué 'guitarra' hablas y quien es 'ella', mucho menos quien es tu 'tío' y por qué le dices 'es mi otro número'. Solo te recuerdo que yo te conozco muy bien. Déjanos en paz", añadió. 

La respuesta de Cueva

En las últimas horas, Christian Cueva compartió en su cuenta oficial de Instagram una historia anunciando que tomará medidas legales contra Pamela López. El futbolista aclaró que nunca contactó al novio de su expareja y que la acción se realiza para proteger su integridad y derechos.

El jugador también otorgó un plazo de 48 horas a Pamela López para que se retracte de sus declaraciones. En la carta notarial, Cueva detalla que López difundió información falsa en diversos medios, incluyendo programas de espectáculos y su cuenta de TikTok.

Es así como Pamela López aún se mantiene firme con su denuncia que hizo a través de un medio y sus redes sociales, afirmando que fue Christian Cueva quien habría llamado a Paul Michael a través de una miago cercano con quien vive. 

