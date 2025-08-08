Adolescente desaparecido en Surco se reencontró con su madre en Tumbes en medio de lágrimas

El caso de Mikhael Correa Márquez conmovió a todo el Perú, ya que su madre denunció que había desaparecido. Tras varios días, fue hallado en Ecuador y finalmente pudieron reencontrarse en Tumbes. Ambos se unieron en un fuerte abrazo y retornaron a Lima, mientras que las investigaciones siguen en curso.

El reencuentro de Melissa Márquez y su hijo

El calvario que vivió Melissa comenzó la noche del sábado 2 de agosto, cuando su hijo de 14 años salió de su domicilio en Surco con la excusa de recibir un pedido, pero nunca regresó. Posteriormente, las cámaras de seguridad de la zona captaron que el adolescente se fue caminando con dirección desconocida.

Tras varias horas sin tener noticias del menor, su madre decidió hacer una denuncia pública y también ante las autoridades por la desaparición de John Mikhael, quien posteriormente aparecería en Ecuador, en compañía de su padre biológico.

A los pocos días fue trasladado a Tumbes, mientras su padre permanece detenido por presuntamente haberlo sacado del país por la frontera con documentos fraudulentos. Melissa Márquez viajó hasta la ciudad fronteriza de Perú y Ecuador para reencontrarse con su hijo, y ambos rompieron en llanto.

El programa América Hoy envió una reportera para cubrir el reencuentro, y en imágenes se puede observar que ambos se funden en un fuerte abrazo y lloran tras reencontrarse después de casi una semana. Ambos regresaron a Liima

"Estaba siempre entera, fuerte, durante todo este proceso, pero cuando lo vi me desbaraté. Las emociones son fuertes, fueron muy fuertes, lloré mucho porque era volverlo a tener en mis brazos y saber que mi hijo estaba bien, estaba conmigo", dijo Melissa a América Hoy en medio de lágrimas.

Mikhael estaba en Ecuador

Dos días después de ser declarado como desaparecido, el adolescente se volvió viral en redes sociales tras publicar un video en el que afirma estar bien y junto a su padre en Estados Unidos. Además, le pedía a su mamá que no se preocupara por él, ya que tenía pensado regresar en uno o dos años.

Tras ello, su madre acudió a la Dirincri de la Av. España y logró que se emita una alerta amarilla por la desaparición de su hijo en el extranjero. Además, declaró para las cámaras de 'Ocurre Ahora' y contó más detalles del presunto paradero de Mikhael.

En ese entonces, Melissa también indicó que, por el momento, no piensa viajar a Ecuador, ya que esperaba que sean las autoridades de ese país quienes traigan de regreso a su hijo. La mujer se mostró sorprendida de lo lejos que pudo llevarlo, ya que para salir del país se necesitaba un permiso especial que ella nunca concedió.

Este caso deja en evidencia la importancia de la rápida acción de las autoridades y la denuncia pública en casos de desaparición. El abrazo de Melissa y su hijo recuerda que, ante la adversidad, el amor familiar sigue siendo el refugio más poderoso.