¿Indirecta para Alejandra? Macarena Vélez sobre su posible regreso a 'EGG': "Ya sé por que no me han dicho nada"

El ingreso de Vania Bludau, Alejandra Baigorria y Flor Ortola a 'Esto Es Guerra' ha generado una visible incomodidad en Onelia Molina, quien atraviesa días agitados dentro del reality. En ese contexto, ha comenzado a sonar fuerte el nombre de Macarena Vélez como posible nuevo refuerzo del equipo de la "Nueva generación". Precisamente, Onelia la invitó a su podcast 'Doble Sentido' para conversar sobre esta posibilidad.

Durante la reciente transmisión del podcast, Onelia lanzó una indirecta que no pasó desapercibida. "Con tantas nuevas personas en el programa, tú serías un gran refuerzo para la Nueva generación", le dijo a Macarena, dejando abierta la puerta a su retorno al popular reality de competencia. Al ser consultada directamente por esa posibilidad, la ex chica reality respondió con una sonrisa en el rostro:

"Mira, no lo sé. Todo depende. Igual no me han dicho nada, pero creo que ya sé por qué no me han dicho nada", soltó entre risas. Onelia no dudó en bromear también al respecto: "Cuando Maca vuelve, algunas personas salen", frase que dejó entrever que su regreso podría incomodar a más de uno dentro del set