¡Lo borra de su piel! Pamela López se quita tatuaje donde aparecía con Christian Cueva y sus hijos

Pamela López viene viviendo una nueva etapa en su vida amorosa al lado del joven cantante Paul Michael, luego de separarse de Christian Cueva. Ahora, ha decidido quitarse finalmente el tatuaje que tiene en su espalda donde aparecen sus hijos, pero también el 'Aladino'.

¡Se quita el tatuaje!

A través del programa 'Amor y Fuego', los conductores de TV compartieron una noticia donde una clínica está promocionando el canje que realizó con Pamela López. En esta ocasión, le están realizando la primera sesión para borrar el tatuaje donde aparece toda su familia completa y también el padre de sus hijos, Christian Cueva.

"Lo más importante es que vamos a quitar esta marca en su piel que ya no lo quiere en su cuerpo. Es compleja, larga, son varias sesiones, vemos como vamos eliminando", expresó la doctora que realizaba el tratamiento para borrar el tatuaje señalando que se necesitarían seis sesiones más.

Sin duda, esta es una forma en que Pamela López ha decidido dejar tener vínculos con el futbolista, a un año de su separación por temas de infidelidad. Por ello, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre de 'Amor y Fuego' expresan que es una despedida donde le dice 'fuera' al 'Aladino', aunque muy dolorosa forma.

"Es así como Pamela López le dice 'adiós', le dice 'fuera' al tatuaje de 'familia bendecida'", comenta el conductor 'Peluchín' en vivo en el programa.

La separación de Pamela López y Cueva

En el 2024, Christian Cueva se separó definitivamente de Pamela López luego que se expusiera haberle sido infiel a la madre de sus hijos en varias ocasiones. Es así como cada uno empezó a rehacer su vida de manera independiente y se encuentran en una lucha legal por la pensión de alimentos de sus tres hijos.

Desde entonces, la influencer ha tratado de no tener nada que ver con el 'Aladino', excepto con sus hijos. Por ello, ha tomado la decisión de quitarse un gran tatuaje que se hizo en la espalda del hombro derecho donde retrató a toda su familia.

Ahora, ha recurrido a expertos para poder eliminar todo el tatuaje de su piel, a través de un canje. Pamela López está decidida a sacarse este recordatorio del padre de sus hijos, Christian Cueva, que lo lleva en la piel. Por el momento, siguen teniendo problemas legales sobre la pensión para sus tres hijos y se vienen enfrentando en cada ocasión.