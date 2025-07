Gigi Mitre y Rosario Sasieta protagonizan fuerte cruce por Pamela López: "Cuide sus formas"

El programa 'Amor y Fuego' vivió un momento de tensión cuando Gigi Mitre cuestionó a Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, sobre los montos de pensión alimentaria que se le exigirían a Christian Cueva desde que firmó con el club Emelec de Ecuador. Las incisivas preguntas de la conductora generaron un fuerte intercambio con la letrada, quien no tardó en mostrar su incomodidad.

Rosario Sasieta acusa a Gigi Mitre de tener "antipatía" contra Pamela López

Todo comenzó cuando Mitre repreguntó por los montos específicos de pensión que López estaría solicitando legalmente a su aún esposo. Sasieta reaccionó con una frase que encendió la discusión: "Lo que pasa es que le tienes antipatía a Pamela". Esta afirmación provocó una respuesta inmediata de la conductora, quien negó tajantemente cualquier animadversión personal.

"Ese es su único argumento. Usted es una abogada, debe tener mejores argumentos. No le gusta que le pregunte, se incomoda. Siempre se molesta cuando le pregunto cosas. Quiere que estemos de chupamedia de usted y no es así", respondió Gigi, visiblemente molesta.

La figura de Willax TV también remarcó que la presencia de Sasieta en el set se debía a su rol como defensa legal de López, y no por otra razón. "No venga a decir que le tenemos rabia a Pamela López, a mí qué me importa Pamela López, solo la he visto dos veces en mi vida. Bien que gracias a Pamela López está sentada aquí", acotó la conductora con firmeza.

Sasieta intentó defenderse diciendo que no estaba ahí para ser maltratada, pero Gigi no retrocedió: "Yo tampoco para que me diga que no me cae Pamela López. Cuide sus formas. Estoy preguntando de manera educadísima. Jamás le he faltado el respeto. No le gustan mis preguntas. Que no le guste, qué hacemos".

Hermano de Cueva lanza indirecta y pide no usar a los hijos

En paralelo, Marcial Cueva, hermano del futbolista, publicó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una indirecta hacia Pamela López. En el texto, exhortó a las personas a no depender económicamente de otros y a no utilizar a los niños en conflictos legales por dinero.

"Prepárese, estudie y si tiene algún talento, pues sáquele provecho. Todo dinero obtenido de algo lícito es válido. No espere vivir de otra persona. Nada más rico que generar tus propios ingresos. No usen a niños para sacar dinero, no son seguros de vida ni objetos", escribió Marcial, sin mencionar directamente a Pamela, pero dejando clara la intención del mensaje.

Estas palabras aparecieron poco después de que Pamela López asegurara que Christian Cueva no le estaría enviando dinero desde hace semanas, motivo por el cual planea tomar acciones legales en Ecuador, país donde actualmente reside el jugador.

¿Hermano de Christian Cueva 'explota' contra Pamela López?

La situación entre Pamela López y Christian Cueva continúa generando repercusiones tanto en el ámbito mediático como familiar. Mientras la abogada de López exige respuestas, el entorno del futbolista responde desde sus redes sociales. En medio de todo, el escándalo crece y parece lejos de llegar a su final.