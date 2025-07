Piero Arenas niega beso con Pamela López y detalla encuentro en discoteca: "Soy la novia del 10"

Piero Arenas ha sido colocado nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por una acusación que lo vincula directamente con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva. Según una revelación hecha por Macarena Gastaldo, López habría besado a Arenas justo cuando intentaba reconciliarse con el futbolista. Ante el revuelo generado, el exchico reality decidió dar su versión.

Durante una reciente edición del programa 'Ponte en la Cola', Piero Arenas reaccionó con su característico sentido del humor ante las afirmaciones que lo señalaban como tercero en discordia. Sin embargo, el influencer negó rotundamente haber tenido ese tipo de acercamiento con la esposa del futbolista.

"Un besito no se le niega a nadie, pero esta vez puedo decir que no le he dado un beso", afirmó Piero de manera firme.

Arenas confirmó que sí coincidió con Pamela López en el establecimiento nocturno, pero aseguró que solo la saludó cordialmente. Además, negó haber presenciado algún tipo de confrontación o haber visto a Cueva esa noche.

"Yo no vi nada y ni siquiera vi a Cueva, nunca vi la gresca... Llegué a la discoteca, saludé a mis amigos de los boxs y al dónde estaba Pamela López. Soy respetuoso y saludo a todo el mundo y luego me fui con mis otros amigos.. hasta incluso la escuche decir yo soy la novia del 10", explicó Arenas, dando su versión de los hechos.

Durante el programa salió a la luz un audio donde la amiga de la argentina, Macarena Gastaldo, cuenta cómo sucedieron las cosas y que Christian Cueva cacheteó al chico reality. El mensaje fue revelado por Michelle Soifer.

Luego del audio mostrado en vivo, Piero Arenas se echó en el sillón recreando la supuesta cachetada de Christian Cueva. Aunque estuvo bromeando que aparentemente así habría sido, descartó que aquello haya sucedido durante la discoteca tras consultado nuevamente por los conductores de televisión.

"¿Es verdad o mentira que Christian Cueva te medió una cachetada?", le pregunta Ricardo Rondón. Entonces, Piero agrega: "Oye la verdad es increíble (¿Cuál fue le derecho o el izquierdo?) la verdad no me acuerdo. Es increíble, eso es fuerte ah afirmando que yo me metí en una relación de casados y que el hombre casado me golpeó. Creo que Cueva mide 1.67 o yo mido 1.86 ¿Cómo va a caer un cachetadon a mí?".