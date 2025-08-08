Dayanita revela que padece depresión, pero Magaly la confronta: "Ve a terapia, no te victimices"

Dayanita y Magaly Medina tuvieron un fuerte enfrentamiento en la noche de ayer en el programa de la conductora de ATV. La actriz cómica reveló que padece depresión, pero Magaly la confrontó diciendo que ella también tiene esa condición y, en su experiencia, es mejor buscar ayuda profesional y no victimizarse ante el público.

Magaly destruye a Dayanita en vivo

Después de que, en los últimos días, la exintegrante de JB en ATV apareciera llorando en redes sociales debido a su grave situación económica, se conectó en vivo con Magaly para dar su descargo, sin imaginar que terminaría siendo confrontada por la popular 'Urraca'.

Dayanita indicó que abandonó el programa cómico de ATV debido a que padece una fuerte depresión desde hace mucho. Sin embargo, Magaly no creyó en esta excusa, afirmando que ella también es una persona depresiva, diagnosticada hace tiempo, y que nunca ha dejado de trabajar por ese motivo.

"Tú eres una persona adulta, y sabes que si afrontas un proceso depresivo, lo mejor es acudir a un médico. Tienes los medios para ir al médico y solicitar una terapia, solicitar medicamento, porque hay cosas que uno tiene que cumplir, pese a que se pueda estar arrastrando. Uno tiene un compromiso y tiene que cumplirlo", afirmó.

También dijo que el público merece respeto y que hay que actuar como los payasos, que, por más tristes que estén en su vida personal, deben divertir al público y no dar lástima. "Es lo que nos toca a quienes nos hemos comprometido a hacer un trabajo de cara a una cámara de televisión, cueste lo que cueste", agregó.

Dayanita llora por su crisis económica

La actriz cómica, quien ha estado envuelta en escándalos en los últimos días, expresó que quiere pedir perdón a varias personas por todo lo que ha pasado en los últimos meses. "A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo. Quiero pedir perdón por todo lo que ha pasado, en serio, no entiendo", dijo entre lágrimas.

Además, reveló que varias personas la llaman constantemente para insultarla, y ha pensado en no seguir con su carrera artística, ya que ahora vive lejos de Lima, pues viene trabajando en circos. Dayanita afirmó que la mala racha que está atravesando se debe a que confió demasiado en las personas equivocadas.

Sin embargo, la actriz también dejó claro que no se avergüenza del trabajo que realiza actualmente, pero le pesa vivir en un lugar compartido con varias personas, ya que se siente acorralada al vivir en una carpa.

"A veces solo recibo llamadas para insultarme y decirme cosas feas. Miren dónde estoy viviendo ahora: arrinconada, en un circo trabajando. No me avergüenzo de lo que hago", agregó.

El enfrentamiento entre Dayanita y Magaly Medina dejó en evidencia sus diferentes posturas frente a la depresión. Mientras la actriz pidió comprensión, la conductora recalcó la importancia de la responsabilidad laboral y buscar ayuda profesional sin recurrir a la victimización pública.