Macarena Gastaldo confiesa que se besó con Gianluca Lapadula y lanza: "¿Quién tiene el compromiso?"

Macarena Gastaldo no se quedó callada y confesó, por fin, que sí se besó con el futbolista Gianluca Lapadula. La modelo argentina soltó todos los detalles en el programa "La Noche Habla" y dejó a todos con la boca abierta.

Macarena Gastaldo reveló lo que no llegó a contar en "El Valor de la Verdad", ya que la pregunta 21, que apuntaba a si se besó con Gianluca Lapadula, fue bloqueada por sus amigos al presionar el botón rojo. Sin embargo, en el programa "La Noche Habla", la modelo argentina admitió que sí hubo beso.

Según contó, todo ocurrió durante una celebración por la victoria de Argentina en la Copa América. Ella estaba en una reunión, con copas de por medio, cuando de pronto Lapadula apareció y empezó a bailarle por detrás.

En ese momento, Macarena no lo reconoció. Fue un amigo quien le dijo que se trataba del delantero de la selección peruana.

"Me dijo quién era... Estaba sin mascarilla... (¿Sabías quién era? ¿Sabías que era casado?) No. Cuando me dijo quién era, no lo reconocí, es que él andaba con su mascarilla", agregó.