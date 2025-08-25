Greissy Ortega ganó S/15 mil en EVDLV: Las 15 preguntas sobre Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Greissy Ortega se volvió a sentar en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y sorprendió al público con duras confesiones. La colombiana habló sobre Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más vivencias de su pasado. Al final, decidió detener el juego tras responder 15 preguntas y se llevó 15 mil soles.

Las 15 preguntas que respondió Greissy Ortega

Greissy Ortega volvió al sillón rojo y expuso los capítulos más duros de su vida. La colombiana habló de violencia, infidelidades, traiciones familiares y hasta de un intento de quitarse la vida. Con 15 preguntas respondidas, decidió detener el juego y se retiró con 15 mil soles.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Golpeaba Ítalo Villaseca a tu hijo autista?

Respuesta: Sí. (Verdad). Greissy relató que su expareja no aceptaba la condición de su hijo y lo maltrataba físicamente. Esta situación empezó cuando vivían en Estados Unidos y se convirtió en uno de los recuerdos más dolorosos de su vida.

2. ¿Perdiste un bebé a causa de los golpes de Ítalo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que estando embarazada de siete meses fue golpeada con violencia en el vientre. Esa agresión provocó la pérdida de su bebé y la dejó marcada para siempre, aunque no denunció el hecho por miedo.

"Él agarra un zapato y me lo mete con toda la fuerza, vino, me insultó y me metió dos puñetes en el estómago", recordó Ortega.

3. ¿Le pagaste 10 mil soles a Ítalo para que se case contigo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que le dio dinero para formalizar la relación con la esperanza de conseguir estabilidad. También mencionó que lo apoyó económicamente en otras etapas, incluso en su paso por la televisión.

4. ¿Te pidió Ítalo que pusieras a tu hija en adopción?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que su expareja le pidió entregar a su hija porque no quería más mujeres en la familia. Incluso planteó dársela a un tío por tener mayor poder económico, algo que ella rechazó.

"Me dijo: 'Ojo, yo no quiero más hijas mujeres. Ve qué haces con esa niña, dala en adopción o ve qué haces con esa niña'", relató Greissy Ortega sobre lo que le habría dicho Ítalo Villaseca.

5. ¿Golpeaste a tu actual pareja Randol Pastor?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que, por los traumas que arrastraba, llegó a reaccionar con violencia contra su pareja. Explicó que estaba acostumbrada a defenderse primero y que le costaba adaptarse a una relación distinta.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Mantenías económicamente a Ítalo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que vendió todas sus pertenencias para mantener el cuarto donde vivían. Señaló que él no quería trabajar y que era ella quien cubría todos los gastos con el dinero de la televisión.

7. ¿Agrediste a Milena Zárate?

Respuesta: Sí. (Verdad). Greissy reconoció que en un encuentro en un canal de televisión perdió el control. Ese enfrentamiento con su hermana terminó a los golpes y expuso nuevamente la difícil relación entre ambas.

8. ¿Odias a Milena Zárate?

Respuesta: Sí. (Verdad). Admitió que responsabiliza a su hermana de varios de los problemas que ha tenido en su vida. Aseguró que no desea tenerla cerca ni compartir espacio con ella ni con sus hijos.

"Yo no la quiero cerca de mí y menos de mis hijos. Ella me hace daño cuando se me acerca. O sea, yo quiero estar bien con mi familia, pero siento que Milena me daña", dijo Greissy.

9. ¿Te secuestraron en el departamento de Milena?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que estuvo encerrada durante dos días tras descubrirse el escándalo con Edwin Sierra. Dijo que se sintió limitada de su libertad y sin posibilidad de pedir ayuda.

10. ¿Estuviste detenida en la frontera México - Estados Unidos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que intentó cruzar con sus tres hijos y terminó detenida en Cancún. Dijo que fue una experiencia de miedo y angustia, responsabilizando a su hermano Juan Carlos de ese capítulo.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Robaba ropa Ítalo en los centros comerciales?

Respuesta: Sí. (Verdad). Greissy aseguró que su expareja solía hurtar prendas para aparentar un mejor estilo de vida. Indicó que esas acciones no eran para la familia, sino solo para su propia imagen.

12. ¿Te ama tu madre?

Respuesta: No. (Verdad). Reconoció que nunca recibió cariño ni muestras de afecto de su madre. Recordó que desde pequeña la culpó de problemas médicos ocurridos durante su nacimiento, lo que afectó mucho su autoestima.

13. ¿Trató Milena de atropellar a tu hija?

Botón rojo. Randol Pastor apretó el botón rojo antes de que pudiera responder. Beto Ortiz tuvo que decir la pregunta de repuesto.

Pregunta de repuesto. ¿Has intentado suicidarte?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que en Estados Unidos intentó acabar con su vida al sentirse sobrepasada por la situación. Dijo que ese episodio no se concretó porque algo inesperado la detuvo en el último momento.

14. ¿Armaste una falsa conciliación con Ítalo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Admitió que fingió una reconciliación con su expareja para mantener la calma y evitar más conflictos. Dijo que fue una forma de protegerse de mayores enfrentamientos.

15. ¿Eres mentirosa?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que en el pasado mintió en varios aspectos de su vida personal y legal. Aclaró que hoy busca dejar esa etapa atrás y vivir de manera sincera.

Greissy Ortega ganó 15 mil soles en EVDLV

La colombiana decidió detener el juego tras responder 15 preguntas que dejaron al descubierto momentos muy dolorosos de su vida. Sus confesiones tocaron temas como la violencia que sufrió de Ítalo Villaseca, su distanciamiento con Milena Zárate, la falta de cariño de su madre y momentos críticos en el extranjero.

El premio de 15 mil soles fue el cierre de una noche cargada de tensión y emociones. Más allá del dinero, Greissy mostró su lado más vulnerable, recordando que incluso estuvo al borde de quitarse la vida.

En conclusión, Greissy Ortega respondió 15 preguntas en "El Valor de la Verdad" y se retiró con 15 mil soles. Sus confesiones expusieron duros momentos en su vida con Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más. Con esta participación, la colombiana cerró un capítulo de su vida que estuvo marcado por dolor, pero también por resiliencia.