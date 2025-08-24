Melissa Klug le responde a quienes la acusan de vivir de la pensión de sus hijos: "Me dicen mantenida"

Melissa Klug habló por primera vez sobre la ola de críticas que recibe en redes sociales, de quienes la acusan de vivir de la pensión de sus hijos con Jefferson Farfán. La empresaria reconoció que se hizo conocida a raíz de su separación, pero afirmó que no merece los malos comentarios hacia ella.

Melissa Klug rompe su silencio

La 'Blanca de Chucuito' se presentó en el programa Esta noche y, en conversación con la Chola Chabuca, fue consultada sobre los calificativos que los internautas le ponen. Aunque ella no quiso mencionarlos, la conductora le recordó algunos.

"Hoy en día, yo de verdad tomo las cosas según de quién vengan. Ya he aprendido con el tiempo. Si bien es cierto, me hice pública a raíz de mi separación, fui mediática, y creo que desde ahí vinieron los haters", dijo.

Enseguida, Ernesto Pimentel comentó, a modo de broma, que haría una lista de los calificativos que las personas le ponen, tales como "mantenida" o "que vive de la pensión de sus hijos". Ante ello, Melissa se defendió.

"Sí, me dicen mantenida. También me dicen que vivo de la pensión de mis hijos, que soy una chupa sangre. Qué cosas no me han dicho", agregó.

Melissa niega ser mala madre

En otro momento, Ernesto le señaló que muchas personas la llaman mala madre por, presuntamente, no darle un buen ejemplo a una de sus hijas, quien en más de una oportunidad se ha visto envuelta en escándalos y peleas públicas que han escalado hasta la televisión nacional.

"Me dicen mala madre porque no he criado bien a una de mis hijas. Me dicen que soy yo una mala madre por no ayudar a Samahara, por no orientarla ni aconsejarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad y han elegido su camino", afirmó.

Finalmente, Melissa dejó claro que siempre estará disponible para orientar y guiar a todos sus hijos, y que el hecho de que alguno de ellos cometa un error o se vea involucrado en una polémica no quiere decir que ella sea una mala madre. Además, pidió que las personas no la juzguen con tanta dureza.

Es así que, Melissa Klug dejó en claro que, pese a las críticas y comentarios negativos, siempre estará al lado de sus hijos para aconsejarlos y apoyarlos. La empresaria sostuvo que los errores o polémicas de alguno de ellos no definen su rol como madre y pidió respeto hacia su familia.