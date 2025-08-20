Patricio Parodi lanza dardo a Diego Chávarri: "Cuando estaba con Melissa cómo se quedaba callado"

Patricio Parodi y Diego Chávarri protagonizaron un tenso momento. Todo comenzó con una pregunta incómoda al 'Pato' sobre Rosángela Espinoza, pero lo que realmente encendió la entrevista fue la intervención de Chávarri, que terminó recibiendo una respuesta irónica con referencia a su ex Melissa Klug.

Patricio Parodi se burla de Diego Chávarri

El siempre polémico Patricio Parodi volvió a generar titulares tras ser abordado por las cámaras de "Más Espectáculos". El reportero lo puso contra las cuerdas al preguntarle por sus supuestos coqueteos, algo de lo que tanto se habla dentro y fuera de "Esto es Guerra".

"La muchacha dice que tú le coqueteas mucho, ¿por qué?", le consultaron directo al grano. El 'Pato' no se mostró incómodo y respondió con calma: "Muchas personas pueden decir eso, no sería la primera que diga que le coqueteo".

Chávarri mete su cuchara. Pero el momento picante llegó cuando Diego Chávarri intervino y lanzó una bomba. Reveló que Patricio habría querido invitar a un lugar privado a Rosángela Espinoza.

"La quiere invitar al cine, a comer en un lugar privado, yo he escuchado. Le he dicho, Pato, ¿por qué privado? Anda a comer en un restaurante", soltó entre risas. A lo que Patricio respondió de manera escueta, pero con misterio: "Cosas privadas".

Esa frase encendió aún más la curiosidad sobre qué hay detrás de esos rumores. El reportero no dudó en preguntar si pasó algo más con Rosángela Espinoza.

"¿Pasó algo con Rosángela o no, nada?", cuestionó el periodista. El guerrero fue tajante: "Jamás. Oh, me preguntan todos los días, ¿no?".

Sin embargo, el periodista insistió que la propia Rosángela "se encarga de decirlo". Chávarri, por su parte, agregó con picardía que sabía algo más.

"No, pero sí, yo sé, papi", mencionó dejando entrever que maneja más información de la que quiere soltar. "¡Cómo le gusta hablar a Chávarri!", dijo el reportero de "Más Espectáculos". Parodi soltó un comentario con una sonrisa: "Sí, pe, cuando estaba con Melissa cómo se quedaba callado", lanzó en clara alusión a la relación que Diego Chávarri tuvo con Melissa Klug.

El dardo arrancó carcajadas en el set, pero también dejó claro que el capitán de los guerreros no tiene pelos en la lengua cuando se trata de defenderse y responder con ironía.

Lo que queda claro

Patricio Parodi negó cualquier coqueteo con Rosángela Espinoza, pero no pudo evitar dejar más preguntas en el aire con sus respuestas cortas y su tono burlón. Chávarri, por su parte, se mostró picante y no dudó en ponerlo en aprietos frente a las cámaras.

Al final, lo que parecía una entrevista tranquila terminó convertida en un cruce de indirectas y bromas pesadas que dejó a todos hablando.

En resumen, Patricio Parodi y Diego Chávarri se lanzaron dardos en plena entrevista. Mientras el 'Pato' negó coqueteos con Rosángela, Chávarri lo incomodó con supuestas salidas privadas, pero la ironía final sobre Melissa Klug dejó claro que entre ambos las bromas y los roces están más vivos que nunca.