Israel Dreyfus y Onelia Molina 'echan' a Rosángela Espinoza: "Su crush siempre fue Patricio Parodi"

Rosángela Espinoza vuelve a ser tema de conversación, no por sus competencias en "Esto es Guerra", sino porque Israel Dreyfus y Onelia Molina la pusieron en el ojo de la tormenta en el programa "América Hoy". Y es que ambos exhibieron a la chica reality, pues tendría un presunto interés por Patricio Parodi.

Israel Dreyfus y Onelia exponen a Rosángela Espinoza por Patricio

La siempre polémica Rosángela Espinoza volvió a estar en el ojo del huracán. Esta vez, no por una competencia en "Esto es Guerra", sino por las declaraciones de Israel Dreyfus y Onelia Molina, quienes soltaron más de un datito para las cámaras de "América Hoy".

Ethel Pozo preguntó a Israel Dreyfus, invitado del programa: "¿Han tenido algo Rosángela y Patricio en el pasado?" Israel fue claro: "Hasta donde yo sé, nada". Luego, le preguntaron si veía química entre ambos, Israel no se guardó nada: "Yo siento que el crush de Rosángela siempre ha sido Patricio... Pero que haya pasado es algo totalmente diferente... Es guapísima".

Para él, lo que más llama la atención es la "química" que ve entre ambos. Resaltó que es algo que en el canl se dan cuenta.

"Más que los tiktoks o los encuentros, es la química, el contacto visual. En el canal todo el mundo especula como que se miran como que hay química, como que algo quedó a medias", mencionó Israel.

Onelia mete más leña al fuego. Por si fuera poco, Onelia Molina no dudó en dar su opinión. Frente a cámaras de "América Hoy".

Cuando estaban entrevistando a Patricio Parodi, se cruzó Onelia Molina, el guerrero le preguntó: "Está celosa, ¿sí o no?". Y Onelia gritó: "Es el sueño de Rosángela", dejando entrever que la modelo siente algo especial por Patricio.

Patricio Parodi se ríe y aclara la situación

Ante tantas versiones, Patricio Parodi salió a dar la cara y fue tajante en decir que solo son amigos. Pero deslizó que la interesada sería Rosángela Espinoza.

Incluso negó que alguna vez haya intentado conquistarla: "Al revés... (¿Ella era la que estaba atrás tuyo?) Claro, si ya lo he dicho ya. Somos solo amigos, no pasa nada. Ella es la que habla nomás. (De repente es la que quiere algo contigo) Eso tendrías que preguntarle a ella".

Eso sí, Patricio Parodi reconoció que de vez en cuando Rosángela Espinoza y él conversan y hasta salen en grupo.

"(¿Detrás de cámaras no hablan?) La otra vez por ejemplo, por su cumpleaños, nos fuimos de fiesta y todo bien. Somos amigos, pero más de eso no", aclaró.

¿Amistad o algo más? Las declaraciones de Israel Dreyfus, Onelia Molina y el propio Patricio Parodi han dejado más preguntas que respuestas. ¿Será que entre Rosángela y Parodi hubo, hay o habrá algo más allá de la amistad? ¿O solo se trata de especulaciones y miraditas de cámara? Con esta novela, queda claro que Rosángela está dando de qué hablar con los rumores de romance.