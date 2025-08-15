¿Patricio Parodi fue el culpable de la ruptura de Rosángela Espinoza? Así respondió la 'Chica Selfie'

Rosángela Espinoza no se guardó nada y respondió a la pregunta que muchos tenían en mente: ¿su ruptura con el empresario chileno Edgar San Martín tuvo algo que ver con Patricio Parodi? La 'Chica Selfie' fue consultada al respecto en una secuencia de "Esto es Guerra" y decidió aclarar todo.
¿Rosángela Espinoza terminó con su novio por Patricio Parodi?
La popular Rosángela Espinoza volvió a acaparar titulares tras responder a una pregunta que muchos seguidores tenían en mente: ¿su separación del empresario chileno Edgar San Martín fue ocasionada por su vínculo con Patricio Parodi?
Todo ocurrió en la secuencia 'La Terapia' de "Esto es Guerra", cuando Gian Piero Díaz leyó un mensaje enviado por una fan.
"Ahora que estás soltera, ¿tú y Patricio se darían una oportunidad de conocerse más allá de una bonita amistad? Porque se nota que tienen una gran química y todos nos hemos dado cuenta", decía la consulta que generó murmullos. Rosángela respondió con seguridad: "Nos conocemos años, hay una complicidad en la competencia. Y sí, nos llevamos súper bien. Sim embargo, no hay algo más allá que una bonita amistad".
Cabe resaltar que hace unos meses la 'Chica Selfie' recordó que años atrás Patricio sí le gustó, pero aclaró que ese interés ya no existe. Fue entonces cuando Pancho Rodríguez intervino para ponerle picante a la charla.
"Este último tiempo, tal vez la gente no sabe, pero nosotros acá en el estudio hemos visto un acercamiento entre ustedes (con Patricio). ¿Esto tuvo algo que ver con el fin de tu relación?", preguntó el chileno, generando expectativa entre los presentes.
Rosángela no dudó en negar cualquier vínculo amoroso con el capitán de los guerreros, Patricio Parodi, descartando totalmente ese motivo para el fin de su relación con el empresario chileno.
"Con Patricio solo hay acercamiento amical, no tiene nada que ver con la ruptura que tuve hace poco. Que quede claro", enfatizó. Pancho insistió con una broma: "Las cosas lindas y mágicas comienzan de una amistad". Ella se mostró seria y Patricio comenzó a reírse a carcajadas.
La versión de Patricio Parodi
Es por eso que las cámaras de "América Hoy" buscaron la versión de Patricio, que al igual que Rosángela señaló que solo son amigos.
"Te quieren emparejar con Rosángela", le comentó la reportera. El guerrero tomó el tema con calma: "Lo tomo con humor. Me mato de risa, no me hago paltas. Nosotros somos amigos".
El capitán contó que al inicio de su amistad hubo un distanciamiento por "peleas de reality", pero con el tiempo retomaron la buena onda.
"Cuando nos conocimos éramos patas, luego nos distanciamos... y después de tiempo nos volvimos a aceptar... Es mi causa", comentó.
Tanto Rosángela Espinoza como Patricio Parodi coinciden en que lo suyo es pura amistad. La química que el público percibe entre ellos no sería más que el resultado de años de conocerse en el reality. Y aunque las bromas de sus compañeros aviven las especulaciones, ambos aseguran que no existe interés romántico de por medio.