¿Le cerró las puertas al amor? Patricio Parodi revela que lleva más de un año soltero: "Tiempo al tiempo"

Patricio Parodi se ha mantenido en el ojo público por sus relaciones con figuras como Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster. Sin embargo, el chico reality atraviesa un momento diferente, disfrutando de su etapa de soltería, aunque no descarta abrirse al amor nuevamente.

Patricio Parodi explica su soltería

En una reciente entrevista con "América Hoy", el popular 'Pato' fue consultado sobre su vida amorosa e indicó que esta es la primera vez que permanece soltero por tanto tiempo, tras pasar casi toda su década de los 20 en relaciones sentimentales y aclaró que, pese a su soltería, no descarta la posibilidad de enamorarse.

"Yo entre con 20 y prácticamente he estado en relaciones hasta casi los 30. Es primera vez que me ven tanto tiempo soltero ya más de un año. Las puertas están más abiertas que la puerta de Pachacamac, solamente que tiempo al tiempo. No lo busco, si llega chévere, está bueno también", señaló.

Además, el chico reality fue cuestionado sobre cómo maneja que constantemente se mencionen a sus exparejas. Parodi aclaró que no le molesta y que prefiere dar comentarios generales, sin referirse directamente a ellas, ya que mantiene contacto cero con todas.

"No me molesta porque sé que se puede dar. Antes de dar una respuesta pienso mucho y trato de hablar siempre genéricamente. Fueron relaciones largas, no tengo problema con nadie, cada uno va por su destino", explicó.

Patricio Parodi revela que está soltero hace un año. pic.twitter.com/XIGFwdJnwH — VAMN (@VictorAlfr33625) August 14, 2025

El origen del apodo "El señor de la noche"

Durante la conversación, también surgió el tema del apelativo que se ha ganado en redes: "El señor de la noche". Parodi indicó que la situación le resulta divertida y que todo empezó como una broma de su amigo Piero Arenas.

"A mí me da risa, porque si me conocieran de verdad, me gusta salir con mis amigos de vez en cuando, pero el chistoso de Piero le gusta jalar a todos para su grupo y chacotear. Muchas de las cosas que dice son mentiras y exageraciones para su canal de Kick", comentó.

Al ser consultado sobre las interpretaciones que puede generar el apodo, Parodi aclaró que para él solo significa disfrutar el tiempo con sus amigos y pasar buenos momentos, sin mayores connotaciones.

"Se pueden sacar muchas conclusiones, pero para mí es un chico que disfruta el tiempo con sus amigos", concluyó.

Patricio Parodi atraviesa un momento de tranquilidad en su vida sentimental. Aunque disfruta de su soltería, mantiene la mente abierta al amor y asegura no guardar rencores hacia sus ex parejas. Al mismo tiempo, se toma con humor los apodos que circulan en redes sociales.