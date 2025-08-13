Patricio Parodi confesó si le dolió su ruptura con Luciana Fuster: "Son dos mundos distintos"

Patricio Parodi decidió hablar claro sobre su pasada relación con Luciana Fuster y respondió si el fin de ese romance lo afectó tanto como para cambiar su personalidad. El capitán de los guerreros fue consultado sobre si su ruptura con la Miss Grand International tuvo algo que ver con las críticas que ha recibido en los últimos meses.

Patricio Parodi aclara si sufrió por su ruptura con Luciana Fuster

Patricio Parodi rompió el silencio sobre su relación pasada con Luciana Fuster y dejó claro si su ruptura con la Miss Grand International fue la razón detrás de su supuesto cambio de personalidad. Durante la conocida secuencia 'La Terapia' de "Esto es Guerra", Gian Piero Díaz fue el encargado de leerle una pregunta que sus propios compañeros habían dejado de forma anónima.

"¿Crees que tu cambio de personalidad tan criticada por el público que te seguía fue porque te afectó la ruptura con Luciana Fuster?", soltó el conductor.

Patricio no dudó en responder y fue contundente en señalar si Luciana Fuster o alguna expareja hizo que cambiara su personalidad.

"Para nada, yo creo que no tiene nada que ver acá ninguna de mis exparejas ni nadie en particular. Simplemente, considero que son dos mundos distintos, las redes sociales y la televisión", afirmó.

El modelo y competidor explicó que su comportamiento varía según el medio en el que se encuentre. También reconoció que no siempre ha acertado con sus actitudes.

"El público de las redes sociales muchas veces no disfruta lo que es la televisión y viceversa... la actitud que tenía en radios, podcasts, redes sociales, no son iguales a la televisión, ni mucho menos entre ellas", detalló. "Uno se equivoca como yo en mi momento me equivoqué. A raíz de eso aprendí, no lo volví a hacer, no lo repetí y eso me deja tranquilo a mí", dijo con sinceridad.

Descarta a Luciana como causa

Gian Piero quiso profundizar y le consultó a Patricio Parodi qué opinaba de la pregunta que acababan de formularle.

"¿Por qué crees que alguien pueda relacionar eso con la ruptura con Luciana?", preguntó Gian Piero. Patricio fue directo: "No, no, no. Siento que alguien de repente ha metido el nombre para generar una pregunta un tanto polémica, pero no tiene nada que ver, en verdad".

Con estas palabras, dejó claro que Luciana Fuster no es responsable de los cambios que el público ha notado en él. Según su versión, todo se debe a la adaptación que cada figura pública debe hacer al trabajar en diferentes plataformas y formatos.

El guerrero aprovechó para dejar un mensaje de aprendizaje a sus seguidores. Aseguró que, aunque no a todos les guste su forma de ser en televisión, él se siente tranquilo porque ha aprendido de sus errores y sigue evolucionando en lo personal y profesional.

Con esto, Patricio Parodi cierra cualquier especulación sobre que Luciana Fuster haya sido la razón de su cambio, dejando en claro que "son dos mundos distintos" y que su vida sentimental no es la culpable de las críticas que recibe.