Josimar se defiende tras ser captado de la mano con joven en España: "Es mi prima"

Josimar Fidel vuelve a protagonizar una nueva controversia luego de que se difundiera imágenes suyas en actitudes comprometedoras con una joven en España, pese a que públicamente mantiene una relación con María Fe Saldaña. Ante las críticas, el cantante salió a explicar su versión de los hechos.

El salsero niega infidelidad y asegura que se trata de su prima

En la reciente edición de "Magaly TV: La Firme", Josimar rompió su silencio y aseguró que la joven con la que fue visto no es su pareja, sino un familiar cercano. Según relató, la situación ocurrió luego de que su prima protagonizara una discusión dentro del local nocturno, lo que lo llevó a intervenir y acompañarla fuera del lugar.

"Ella no es mi pareja ni nada, es una prima mía que nos invitó a una discoteca y se puso a discutir. Eran como las 7 de la mañana. Yo la jalo y la llevo a su carro porque ella nos ha llevado en su carro, porque yo no tengo Uber en Valencia", explicó el cantante, restándole importancia al gesto que encendió la polémica.

Respecto al segundo video, en el que se le ve conversando de cerca con la misma joven dentro de una discoteca, Josimar también descartó cualquier implicancia amorosa.

"Es la misma. Estábamos conversando todo un grupo, pero como las han puesto las imágenes, parece que la estoy besando. Ella no estuvo conmigo, todos somos patas, todo ha sido en plan de joda. Yo he tenido la culpa porque le he agarrado la mano, pero ¿qué hacía?.. Todo mundo sabe que tengo mujer", afirmó.

Además, indicó que su pareja, María Fe, estaría incómoda no solo por las imágenes viralizadas, sino porque él decidió quedarse tomando esa noche. No obstante, dejó en claro que no hubo ninguna infidelidad y que no piensa quedarse callado frente a los cuestionamientos.

Magaly Medina arremete contra las justificaciones de Josimar

Magaly Medina no tardó en reaccionar y cuestionó duramente las explicaciones del intérprete de salsa. La conductora ironizó sobre la versión del cantante y consideró que sus actos no corresponden a los de un hombre comprometido.

"No se nota que la está jalando, se nota que están caminando como si fueran una pareja, no de parientes sino de enamorados, porque nos ha dicho que era su prima. Él cree que nos va a convencer y espera que nos creamos eso. Nosotros no, pero seguramente María Fe Saldaña le cree todo", comentó Medina en su programa.

Asimismo, la popular "Urraca" hizo un llamado a la coherencia en las relaciones sentimentales, señalando que no basta con no fallar, sino también con evitar situaciones que puedan parecerlo.

"A veces no solo basta con serlo, sino también con parecerlo. ¿Para qué te vas a una discoteca a bailar con mujeres cuando tienes pareja? Lo más sano del asunto es no ir a lugares donde hay tentaciones porque puedes faltar el respeto a la persona que amas", sentenció.

Mientras la relación entre Josimar y María Fe vuelve a estar bajo el escrutinio público, el cantante insiste en que todo se trató de un malentendido. Sin embargo, las imágenes difundidas han generado suspicacias y reacciones divididas. Por ahora, solo el tiempo dirá si su explicación convence no solo a su pareja, sino también a sus seguidores.