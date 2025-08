Furrey reaparece en sus redes y revela que volvió a su casa: "Me moría por volver tras 20 días en el hospital"

Antonio Crespo, conocido en redes como "Furrey", reapareció ante su comunidad este lunes 4 de agosto luego de superar más de veinte días en un hospital de Lima tras sufrir un grave accidente de tránsito. El streamer recibió el alta y volvió a su hogar, un paso fundamental en su recuperación física y emocional que compartió con sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Furrey compartió un video desde la cama de su casa donde expresó la alegría y alivio que sintió al volver al entorno familiar.

"Hola, gente. Aquí estoy. Ya estoy en la cama en mi casa. Me moría por volver a casa después de más de 20 días en el hospital porque así puedo estar con mis reales que me hacen compañía". Estas palabras reflejan la necesidad emocional de reconstituir el vínculo con el entorno más cercano, un elemento fundamental al afrontar lesiones graves.

El accidente, ocurrido cuando se dirigía a su estudio de grabación, interrumpió abruptamente su actividad diaria y provocó una ola de apoyo entre sus seguidores y colegas. Estos últimos organizaron campañas para ayudar a costear los altos gastos médicos y brindaron palabras de aliento durante su estancia en la UCI.

Crespo no dejó pasar la oportunidad para agradecer ese respaldo. "Quiero agradecer a todos los que han mandado su apoyo por mensaje o lo que sea. No les he contestado porque me cuesta mucho usar celular con una sola mano y agradecer a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. No me imaginaba que eso sería tan caro, porque lo es, pero gracias a ustedes podemos hacerlo", manifestó con sinceridad.