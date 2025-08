Hugo García disfrutó del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico: "¡Grande, Benito!"

Hugo García, chico reality y exnovio de Alessia Rovegno, viajó hasta Puerto Rico para asistir al esperado concierto de Bad Bunny. A través de sus redes sociales, compartió emocionado cada detalle de esta experiencia musical, que incluyó la participación de artistas invitados como el icónico Yandel.

Hugo García en el concierto de Bad Bunny

Durante el show, Hugo publicó una serie de videos donde dejó ver su entusiasmo y admiración por el "Conejo Malo". En uno de los clips escribió: "Cómo te vas a ir para la casa en esta canción", evidenciando la energía que se vivía en el evento. El espectáculo contó con efectos especiales, luces, coreografías y la euforia de miles de fans.

Otro de los mensajes que compartió fue: "Si no te emocionas y me abrazas como Yandel lo hace con Benito, no quiero nada", haciendo alusión al momento en que los cantantes se fundieron en un abrazo durante el concierto.

El viaje de Hugo a Puerto Rico ha sido muy comentado por sus seguidores, quienes destacaron su estilo relajado y la buena vibra que transmite en cada publicación. Su asistencia al concierto confirma su fanatismo por la música urbana y, sobre todo, por Bad Bunny.

"Con esto me despido. Grande Benito, lo rompiste toda", escribió al final del show. Sin duda, una noche inolvidable para Hugo García, quien vivió de cerca uno de los espectáculos más esperados del año.

¿Hugo García está enamorado de Isabella Ladera?

Durante su conversación con las cámaras de 'Amor y Fuego', Hugo García se refirió con cariño a Isabella Ladera, quien semanas atrás aseguró que no iniciaría una relación con él debido a la distancia. Sin embargo, el deportista no cerró las puertas a un romance con la influencer venezolana, dejando entrever que ambos han conversado sobre ese posible obstáculo.

"Le tengo un gran cariño, nos llevamos súper bien. Es una chica increíble, siempre lo voy a decir y recalcar. Yo, que tengo la oportunidad de conocerla más profundamente, puedo decir que es una chica súper auténtica, súper natural, que no tiene caretas, es como es", expresó García.

Asimismo, reveló que mantiene una buena relación con la familia de Isabella y que incluso lo han invitado a compartir momentos en su casa. Cuando se le preguntó sobre los peluches y flores que recibe Ladera de otros pretendientes, Hugo no se mostró celoso y respondió con seguridad.

Es así que, Hugo García vivió una noche inolvidable en Puerto Rico, disfrutando del show de Bad Bunny y compartiendo cada momento con sus seguidores. Su entusiasmo, frases virales y presencia en el evento lo convirtieron en uno de los asistentes más comentados en redes sociales.