¿Fue en busca de Isabella Ladera? Hugo García viajó hasta Miami: "El plan de hoy sí que costó"

¡Siguen los rumores! Hugo García volvió a encender las redes al compartir varias historias desde Miami, Estados Unidos, y muchos ya se preguntan si este viaje tiene nombre y apellido: Isabella Ladera. Y es que desde hace un tiempo, el ex 'guerrero' ha sido vinculado sentimentalmente con la influencer venezolana, aunque ninguno ha confirmado nada oficialmente.

Hugo García en Miami y fans sospechan que fue por Isabella Ladera

Hugo García sorprendió a sus seguidores al compartir varias historias en Instagram desde Miami, Estados Unidos, y muchos creen que este viaje tendría como destino el corazón de la influencer venezolana Isabella Ladera.

Desde hace un tiempo, ambos han sido relacionados sentimentalmente, aunque ninguno ha confirmado nada. Sin embargo, este nuevo viaje ha encendido aún más las sospechas.

Hugo García ha estado publicando imágenes y videos desde la ciudad de Miami. En una de sus historias se mostró luego de correr bajo el fuerte calor de la ciudad.

"Pd: correr con este calor debería ser ilegal... El plan de hoy sí que costó. 2km Warm up ritmo suave. 6km a ritmo fuerte. 2km recuperación ritmo suave", escribió, dejando ver que sigue firme con sus entrenamientos.

16-17/07/25 | Hugo García viajó a Lima y fans sospechan que habría ido por Isabella Ladera. Fuente: Instagram de Hugo García pic.twitter.com/DlJhIn3d5Y — @ghelanma (@ghelanma) July 17, 2025

Pero lo que más llamó la atención fue que también publicó una foto en la entrada del exclusivo hotel Soho Beach House Miami, un lujoso lugar frente al mar, conocido por ser frecuentado por celebridades ¿Casualidad o cita romántica?

Días de playa y mucho relax

En otra historia, Hugo aparece disfrutando en la playa del hotel, sosteniendo una paleta amarilla mientras se relaja bajo el sol. A su alrededor se ve un ambiente tranquilo: tumbonas con toldos azules, gaviotas volando y el mar de fondo.

También compartió una imagen con la vista del mar y un emoji de corazón azul, lo que dejó a muchos pensando si ese símbolo era una pista de que no está solo.

Historias de Hugo García en Miami. (Instagram)

Por si fuera poco, en su última historia mostró que estaba paseando en un yate, navegando frente a los rascacielos de Miami. El cielo despejado, el mar y la estela de agua generada por el bote daban la sensación de que Hugo está en un viaje de lujo y descanso total.

¿Y dónde entra Isabella?

Aunque en ninguna de las publicaciones se menciona a Isabella Ladera, los seguidores no tardaron en comentar que posiblemente Hugo viajó para verla. Ambos han sido vistos juntos antes y la química entre ellos no ha pasado desapercibida. Por eso, muchos creen que este viaje no es solo por vacaciones, sino también por amor.

Hasta el momento, ni Hugo ni Isabella han dicho si están juntos, pero este viaje ha dado de que hablar. Las fotos, el hotel exclusivo, la playa y el yate han hecho que los rumores se disparen.

Lo cierto es que Hugo García está disfrutando su paso por Miami al máximo. ¿Será solo un viaje de relax o una demostración de amor a Isabella Ladera? Estaremos atentos a sus próximas historias.