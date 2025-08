Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

Hace unos días, Steve Palao se coronó como ganador de la última temporada de 'El Gran Chef Famosos', pero todo cambio cuando su expareja lo acusó de no querer conocer a su menor hija. Incluso, afirma que los hermanos Palao conocían de las existencia de la pequeña, pero solo la mayor se acercó una vez en 7 años.

Según relata la señora Beatriz Cahuas para el programa de 'Amor y Fuego', Steve Palao solo vio en dos ocasiones a su pequeña. La primera vez fue cuando firmó para reconocerla legalmente como su hija a los dos meses de nacida y cuando se encontraron en un local de comida. Desde entonces, no ha tenido ningún acercamiento hacia ella, a pesar de que nunca se le ha negado.

Así mismo, contó que los jóvenes Lorein, Austin, Gloria y Said Palao conocían la existencia de la pequeña, pero ninguno entabló una conversación con ella para conocer a su hermanita menor. Aunque, reveló que solo Lorelein Palao se acercó para conocerla y solo la vio dos veces en siete años.

Así mismo, Beatriz Cahuas contó como inició su relación sentimental hace muchos años atrás con Steve Palao y cómo al contarle su embarazo, todo cambió.

"Lo conocí entre finales del 2006, comienzos del 2007. Tuvimos idas y venidas hasta el 2017 que salí embarazada de mi pequeña. Yo ya tenía a mi bebita en mi barriguita, ahí fue que se le comunicó al señor mi embarazo, pero su reacción no fue correcta, siempre me dijo que por qué lo había hecho, da a entender que me embaracé a propósito (...) Cuando él se enteró de mi embarazo, él ya estaba saliendo con una persona. Me imagino que por eso fue su reacción", expresó ante las cámaras de 'Amor y Fuego'.