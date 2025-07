¿Alejandra Baigorria embarazada? Said Palao enciende rumores con curioso pedido: "Muestra tu pancita"

Said Palao volvió a generar alboroto entre sus seguidores al hablar sobre un posible embarazo de su pareja, Alejandra Baigorria. En un video que subió a su cuenta de Instagram, el chico reality dejó entrever que algo estaría pasando y hasta le pidió a la 'Gringa de Gamarra' que muestre su pancita.

Said Palao enciende los rumores de embarazo de Ale Baigorria

Said Palao y Alejandra Baigorria volvieron a dar que hablar en redes sociales, luego de que el chico reality grabara a su pareja en un momento casual y le hiciera una curiosa pregunta sobre un posible embarazo. El clip rápidamente se volvió viral y los seguidores no dejan de especular.

Todo ocurrió mientras ambos estaban sentados en la mesa de su casa. Said aprovechó el momento para grabar a Alejandra y lanzarle una pregunta que desató los comentarios de sus fans.

"Amor, la gente me está preguntando si estás embarazada", soltó Said sin filtro. Ante esto, Alejandra respondió de inmediato, dejando en claro su posición con una frase bastante tajante. "¿Por qué? No estoy embarazada. Tengo hambre, eso sí, pero embarazada no", dijo entre risas, dejando en claro que solo tenía antojos, pero nada más.

25.07.25 | Said Palao aviva rumores de embarazo de Alejandra Baigorria con singular pregunta, pero empresaria lo niega. Fuente: Instagram de Said Palao pic.twitter.com/Gy0M4ymVyv — @ghelanma (@ghelanma) July 26, 2025

Said insistió con una frase inesperada. Pero como a Said le encanta jugar con el misterio, no se quedó callado y lanzó una frase que terminó por avivar los rumores.

"A ver, muestra tu pancita", le pidió, generando aún más dudas en sus seguidores. La empresaria no se quedó callada y con ese toque sarcástico que la caracteriza le respondió sin rodeos: "¿Qué pancita, amor? No llames, no llames", rechazando de inmediato la idea de mostrar su barriga en cámara.

El video fue subido a la cuenta oficial de Instagram de Said Palao. Algunos fans creen que sí hay embarazo y que están esperando el momento indicado para contarlo, mientras que otros aseguran que solo fue una broma entre pareja.

¿Solo fue un juego o se viene la noticia?

Recordemos que no es la primera vez que esta pareja protagoniza rumores de embarazo. En otras oportunidades ya han negado estas especulaciones, pero siempre con el mismo tono juguetón. Esta vez, el pedido de Said hizo que más de uno se vuelva a ilusionar con la idea.

Además, la relación entre ambos sigue sólida. Hace unos días, Said preocupó a sus seguidores al ser captado en una clínica con una bolsa de hielo en el ojo, tras un accidente en "Esto es Guerra". Afortunadamente, ya está mejor y sigue recuperándose con el apoyo de Alejandra.

Por ahora, todo apunta a que se trató de una broma más entre Said Palao y Alejandra Baigorria, quienes siempre juegan con ese tipo de comentarios en redes. Aunque los fans siguen atentos a cualquier pista, lo cierto es que no han confirmado nada oficialmente. Y más bien, lo han negado. Habrá que esperar si más adelante dan alguna sorpresa.