Ivana Yturbe emocionada por su boda religiosa con Beto da Silva y busca tener otro bebé: "Ilusionados"

Ivana Yturbe está más enamorada que nunca de Beto Da Silva y actualmente se encuentran buscando un lugar para realizar su boda religiosa, ya que hace varios años se casaron solamente por civil. La influencer contó que está ultimando detalles para la ceremonia y confirmó que próximamente buscarán tener un segundo bebé.

Ivana emocionada por su boda religiosa

Ivana y Beto se dieron el "sí" en Trujillo hace aproximadamente cuatro años y ahora están buscando unir sus vidas ante Dios. América Hoy pudo conversar con la popular "Princesa Inca", quien confirmó la gran emoción e ilusión que siente por volver a casarse con el padre de su hija.

"Andamos súper ilusionados, emocionados con la idea del matrimonio. De hecho, era algo que teníamos en nuestros pensamientos ya hace un buen tiempo, pero cada vez se ve un poco más cercano", confesó.

Ivana es consciente de que aún faltan detalles por afinar, ya que no consiguen el lugar donde casarse, pero sí tiene claro que quiere que sea en la Ciudad Imperial, más ahora que reside allí por el equipo en el que juega su esposo.

"Me encanta Cusco. Después, con el trabajo de Beto, han sido menos las veces que hemos venido, pero ahora que nos ha tocado vivir acá estamos más que claros de que queremos casarnos aquí, sí o sí ", agregó.

Ivana buscará tener otro bebé con Beto

En otro momento de la conversación, la influencer aseguró que su hija Almudena es una de las más emocionadas porque llegue el día de la boda, y está aún más feliz porque le han prometido que próximamente encargarán otro bebé.

"Mi hija está súper emocionada. Me dice: 'Ya quiero que sea el día'. De hecho, después del matrimonio le hemos prometido que viene la hermanita, así que en eso andamos", reveló.

La historia de amor de Ivana y Beto

Ivana Yturbe y Beto Da Silva, unidos desde hace varios años tras casarse por lo civil en Trujillo en 2021 durante la pandemia, han construido una sólida relación familiar. Ahora, radicados en Cusco por la carrera futbolística de Beto, preparan su boda religiosa en un entorno lleno de significado y cariño.

Con emoción y compromiso, la pareja proyecta celebrar su unión frente a Dios en la Ciudad Imperial. Hablan de compartir ese momento con familiares y amigos, y luego agrandar la familia con otro bebé, acompañados de la ilusión de su hija Almudena. Todo ello enlaza con su próxima boda religiosa.