Samahara Lobatón ganó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas sobre Youna, Farfán, Bryan y más

Las 18 preguntas que respondió Samahara Lobatón en EVDLV

Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo y no se guardó nada. La hija de Melissa Klug habló de violencia, infidelidades, amistades rotas y hasta de su relación actual con Bryan Torres. Tras 18 preguntas respondidas, decidió retirarse del programa con 20 mil soles.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Te golpeó Youna?

Respuesta: Sí. (Verdad). Samahara contó que su expareja y padre de su hija la agredió en varias ocasiones. Dijo que eran jóvenes e inmaduros, pero eso no justificaba los maltratos que sufrió.

"Me levantó la mano, me empujó, me arrastró... lo denuncié. Fue feo", relató Samahara Lobatón sobre Youna.

2. ¿Te fue infiel Youna?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que él mismo le confesó infidelidades. Con el tiempo descubrió que había más engaños, lo que terminó por romper la relación.

3. ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que, en medio de un ataque, tomó un cuchillo para protegerse de Youna. Dijo que lo hizo por miedo y porque se encontraba en desventaja.

4. ¿Te arrepientes de haber sido mamá tan joven?

Botón rojo. Ángela Alor, amiga de infancia de Samahara, el botón rojo antes de que pudiera responder. Beto Ortiz tuvo que decir la pregunta de repuesto.

Pregunta de repuesto. ¿Te caíste estando embarazada?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que sufrió una caída con su hija en brazos y otra en el vientre. Aseguró que ese momento coincidió con el dolor de perder a su abuela.

5. ¿Fue Abel Lobatón un buen padre?

Respuesta: No. (Verdad). Reconoció que la ausencia de su papá la afectó mucho. Hoy dice que lo ha perdonado y lo considera más un amigo que un padre.

"Lo veo más como mi mejor amigo y siento que quiere reivindicarse con mis hijas", confesó Samahara Lobatón.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna?

Respuesta: Sí. (Verdad). Comentó que, aunque estuvo 13 años con su mamá, nunca se comportó como un verdadero papá. Para ella solo fue una figura cercana, pero no paternal.

7. ¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que le preguntó directamente a su mejor amiga, pero ella lo negó. Eso dañó la confianza entre ambas y las distanció.

8. ¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que empezó a sospechar al ver a su amiga usando el auto del futbolista. Ese detalle fue clave para confirmar lo que pasaba.

9. ¿Te peleaste con Ivana Yturbe por culpa de Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que dejaron de hablarse por la falta de sinceridad de Ivana Yturbe. Con el tiempo retomaron la amistad, pero ya no fue igual.

10. ¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que otra amiga cercana también estuvo con el futbolista. Aunque lo negó al inicio, después terminó confesando la verdad.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Te fuiste de tu casa luego de pelear con tu madre?

Respuesta: Sí. (Verdad). Narró que a los 17 años, tras volver de una fiesta, discutió con Melissa Klug. Para evitar más problemas, decidió irse de la casa.

12. ¿Eres mejor madre que tu madre?

Respuesta: No. (Verdad). Aseguró que con el tiempo aprendió a valorar a Melissa Klug. Dijo que su madre ha demostrado ser muy dedicada con todos sus hijos.

"Ella ha ido mejorando con el tiempo. Hoy en día es una madre espectacular con todos sus hijos", aseguró Samahara sobre su madre Melissa Klug.

13. ¿Recogió Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley Arica?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confirmó que fue Bryan quien recuperó la prenda de Farfán en la casa de Shirley. Contó que Jefferson hizo todo lo posible para tenerla de regreso.

14. ¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que antes lo defendió porque le tenía aprecio. Hoy se arrepiente, ya que siente que nunca recibió el mismo cariño.

15. ¿Fuiste infiel a Youna?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que fue infiel cuando ya no sentía nada por él. Dijo que en ese momento la relación estaba destruida.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que su expareja la amenazó con difundir información privada. Para ella fue un golpe duro que aumentó los problemas entre ambos.

17. ¿Te fue infiel Bryan?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que descubrió conversaciones comprometedoras de su pareja con otras mujeres. Pese al dolor, decidió darle otra oportunidad.

18. ¿Es Bryan el amor de tu vida?

Respuesta: Sí. (Verdad). Con esta última respuesta cerró su participación. Afirmó que Bryan es su compañero ideal y con quien planea compartir su futuro.

Samahara Lobatón respondió se llevó 20 mil soles tras su participación en "El Valor de la Verdad". Durante el programa habló de su relación con Youna, las infidelidades, el distanciamiento con Ivana Yturbe y su vínculo con Jefferson Farfán.

También se refirió a su padre, Abel Lobatón, y a la relación que mantiene hoy con Bryan Torres. Con estas revelaciones, la influencer cerró una participación que mostró diferentes etapas de su vida personal.

Samahara Lobatón respondió 18 preguntas en "El Valor de la Verdad" y expuso su verdad sobre violencia, infidelidades y amistades rotas. Con valentía, abrió pasajes desconocidos de su vida y decidió retirarse con 20 mil soles.