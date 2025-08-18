Samahara Lobatón revela que Jefferson Farfán le habría escrito a Bryan para alejarlo: "Un testamento"

Samahara Lobatón contó en "El Valor de la Verdad" que Jefferson Farfán le mandó un supuesto extenso mensaje a su pareja, Bryan Torres, con la clara intención de separarlos. La influencer aseguró que lo leyó con sus propios ojos en el celular de Bryan.

Samahara Lobatón revela supuesto mensaje de Farfán a Bryan

Sentada en el famoso sillón rojo de "El Valor de la Verdad", Samahara Lobatón sorprendió al revelar que Jefferson Farfán le habría mandado un largo mensaje a su pareja Bryan Torres, intentando que no continúen con su romance. La influencer aseguró que no se lo contaron, sino que ella misma lo leyó en el celular de Bryan.

"Cuando salió que salía con Bryan, él le escribe un mensaje a Bryan que yo leí donde le dice que se abriera, que no saliera conmigo, que no quiere meterse él en problemas y que iba a armarle un ampay para que lo ampayen con otra mujer", reveló Samahara sin pelos en la lengua.

Según Samahara, desde ese momento la admiración que sentía por el exfutbolista se derrumbó por completo. La hija de Melissa Klug explicó que el mensaje fue tan largo que parecía una carta.

"Textualmente, yo leí todo eso y Bryan no respondió. Nunca me quiso, nunca me tuvo consideración, nunca nada. Eso para mí hizo que él se cayera (...) No sé el por qué del mensaje. Era un señor testamento. No puedo mostrarlo porque no es mi conversación, pero eso dice la conversación", comentó.

La influencer confesó que ese mensaje cambió todo. Antes, aseguraba tenerle un cariño especial a la 'Foquita', pero tras leer lo que le escribió a Bryan, la decepción fue total.

¿Confrontó a la 'Foquita'?

Beto Ortiz le preguntó si llegó a encarar directamente a Farfán por ese mensaje. Ella confesó que no, aunque sí le preguntó por qué estaba molesto.

"Yo sabía que él estaba molesto y cuando él lanza su orquesta con Bryan, fui y le busqué y le dije que por qué estaba molesto. Él me dijo que no lo estaba, pero se lo dijo a mi hermano", reveló.

Es decir, Farfán negó aparentemente su incomodidad frente a ella, pero sí la habría comentado con otro miembro de la familia.

¿Qué dirá Farfán? Por ahora, el exfutbolista no se ha pronunciado sobre este supuesto "testamento" que habría mandado para cortar de raíz la relación entre la influencer y el salsero Bryan Torres. Mientras tanto, Samahara Lobatón ha dejado en claro que no piensa callarse y que seguirá diciendo su verdad.