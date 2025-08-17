Samahara Lobatón reveló que Delany López le ocultó relación con Farfán: "Me entero por la gente"

Samahara Lobatón volvió a captar la atención mediática durante su participación en 'El Valor de la Verdad'. La hija de Melissa Klug no solo habló sobre su vida personal, sino que también compartió revelaciones sorprendentes sobre la relación entre Jefferson Farfán y Delany López, dejando al descubierto secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos.

La relación de Delany López y el rol de Samahara

Durante el programa, Samahara fue consultada sobre si había mantenido comunicación con Delany López cuando comenzaron a surgir los rumores sobre su relación con Jefferson Farfán. La influencer explicó que esta conversación ocurrió el año pasado, debido al vínculo que compartieron en el pasado. La madre de Delany había convivido con su padre, Abel Lobatón, y la había acogido cuando ella se fue de casa.

"Esto ha sido hace poco, el año pasado. Este es el proceso de las tres (Delany, Darinka y Xiomy) juntas. La mamá de Delany estuvo saliendo bastante tiempo con mi papá y cuando me voy de la casa, me voy a vivir a la casa de la mamá de Delany (...) Cuando yo no fue por su boca, sino por mucha gente. Yo hablaba todos los días con ella y nunca me contó. Me lo ocultó al comienzo y me lo negó", contó Samahara.

La joven también relató que aconsejó a Delany no enamorarse demasiado rápido de Farfán, ya que la relación podía causarle dolor. Según explicó, la situación tuvo un impacto profundo en la joven, quien incluso llegó a estar hospitalizada. Además, Samahara reveló que Delany le había contado a Farfán sobre su vínculo con Bryan Torres, lo que complicó aún más su relación.

"Siento que no la oficializaron, la dejaron en la intemperie entre la historia de los tiempos y ella no es una mala chica; no se lo merece. A ella le afectó bastante y estuvo hospitalizada por eso fue mi recomendación hacia ella después de mucho tiempo pude hablar con ella (...) Nadie sabía lo de Bryan y ella, en su inconsciente, se lo contó; él explotó", explicó.

El mensaje de Farfán a Bryan Torres

Samahara también detalló un episodio que evidenció el control que Jefferson Farfán intentó ejercer sobre su relación con Bryan Torres. Según relató, ella descubrió un mensaje amenazante de Farfán hacia Bryan, en el que le indicaba que no mantuviera contacto con ella y que incluso amenazaba con provocar un ampay.

"Cuando salió que salía con Bryan, él le escribe un mensaje a Bryan que yo leí donde le dice que se abriera, que no saliera conmigo, que no quiere meterse él en problemas y que iba a armarle un ampay para que lo ampayen con otra mujer. Textualmente, yo leí todo eso y Bryan no respondió", señaló Samahara.

La influencer aclaró que nunca reveló a Farfán que había leído el mensaje, aunque sí lo confrontó una vez sobre su molestia.

"Nunca me quiso, nunca me tuvo consideración, nunca nada, eso para mí hizo que él se cayera (...) No sé el por qué del mensaje. Era un señor testamento. No puedo mostrarlo porque no es mi conversación, pero eso dice la conversación. Yo sabía que él estaba molesto y cuando él lanza su orquesta con Bryan, fui y le busqué y le dije que por qué estaba molesto. Él me dijo que no lo estaba, pero se lo dijo a mi hermano", concluyó.

La participación de Samahara no solo reveló aspectos inéditos de su entorno sentimental, sino que también evidenció la complejidad de las relaciones y secretos que se manejan detrás de cámaras, dejando a la audiencia expectante sobre las repercusiones de estas revelaciones.