Mario Irivarren sorprende al revelar que su año con Onelia Molina fue complicado: "De sube y bajas"

Mario Irivarren y Onelia Molina cerraron un año complejo tras una separación mediática que los puso en el foco público. La polémica surgió con la reaparición de Vania Bludau y generó tensiones y un distanciamiento temporal. Sin embargo, a puertas de fin de año, Irivarren sorprendió al dedicarle un mensaje sincero a la odontóloga, evidenciando una etapa de mayor estabilidad en su relación.

Un año complicado y la necesidad de desconectarse

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', Mario Irivarren calificó los últimos meses como uno de los periodos más exigentes de su vida personal y profesional. El chico reality sostuvo que, entre el trabajo constante y los problemas sentimentales, el desgaste fue inevitable, por lo que unas vacaciones resultan necesarias para recuperar energías.

"Unas vacaciones bien merecidas, a descansar, a relajar. Ha sido un año durísimo, complicado, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sube y bajas. Entonces creo que nos merecemos estos días de desconexión", expresó ante cámaras.

Irivarren también destacó que, pese a las dificultades, la relación atraviesa actualmente un momento de mayor tranquilidad. Sin embargo, admitió que hubo episodios que afectaron profundamente a Onelia Molina, como la pérdida de 'Nieve', su mascota, un golpe emocional que marcó a la modelo.

"Nos va muy bien, estamos tranquilos, pero fue un año complicado por la pérdida de Nieve, que fue muy dura, sobre todo para ella. Creo que estos días le van a venir muy bien", explicó, dejando ver su lado más empático y cercano.

Estas palabras reflejan un intento por sanar heridas y acompañar a su pareja en un proceso emocional complejo, lejos de la exposición constante que caracterizó su historia en los últimos meses.

La familia de Onelia y la atenta mirada del suegro

En otro momento de la entrevista, Mario Irivarren se refirió a la relación que mantiene con la familia de Onelia Molina, a quienes no dudó en elogiar. Sin embargo, también reconoció que su suegro se mantiene atento y vigilante, consciente de los momentos difíciles que su hija atravesó por la polémica pasada.

"Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima porque Onelia es la niña de sus ojos, la engreída, su adoración. A mí me encanta la familia que tiene, el padre, la madre, el hermano que tiene son espectaculares", manifestó.

Cabe recordar que Mario generó desconfianza y dolor en Onelia cuando intentó comunicarse con Vania Bludau, situación que desencadenó la separación y posteriores tensiones. Más adelante, una fotografía en la que se veía a Vania abrazando a Irivarren avivó aún más la controversia y profundizó el distanciamiento.

Pese a ello, el chico reality considera que ha logrado recuperar, en parte, la confianza del entorno familiar de su pareja, aunque bajo una lógica de constante observación.

"Wilber es un padre espectacular, muy pocas veces en mi vida he conocido un padre tan bueno, tan presente, tan cariñoso como es él", agregó, destacando el rol protector de su suegro.

Las declaraciones de Mario Irivarren dejan en evidencia un cierre de año cargado de aprendizajes, autocrítica y búsqueda de equilibrio. Tras una etapa marcada por escándalos, pérdidas y distanciamientos, el exchico reality apuesta por la calma, la desconexión y el fortalecimiento de su relación con Onelia Molina.