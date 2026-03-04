Mirella Paz revela el padre de su hijo hizo méritos para retomar su relación: "No fue por infidelidad"

La cantante Mirella Paz ha alcanzando gran fama por su talento musical y formó parte de Son Tentación, después de dar a luz a su primer hijo. Aunque la joven pasó por difíciles momentos luego de que se separara de su pareja a un mes de dar luz, pero hoy están juntos otra vez.

Mirella Paz sobre el padre de su hijo

En una entrevista en el podcast 'Q' Bochinche', Mirella Paz llegó para comentar un poco más sobre su carrera musical tras salir de Son Tentación. Aunque, también fue consultada sobre regresar con el padre de su hijo, luego de haberlo 'funado' en Instarándula con Samuel Suárez contándole todo lo que pasó.

"No se portó bien en su momento ¿El por qué terminamos? eso no voy hablar, pero no fue infidelidad, no hubo terceras personas. Hizo méritos, pidió perdón. Fue una sospecha de infidelidad, pensé que era cierto", expresó la joven.

Aunque el periodista Samuel Suárez le menciona que aquella acción que hizo el padre de su hijo fue muy cuestionable y que durante las primeras semanas después de la separación, no se hizo cargo del bebé. Ante esto, la artista señala que después de aquellos problemas llegaron a conciliar por el bienestar de su pequeño niño.

"Después de lo que pasó conciliamos, porque no sabíamos si íbamos a terminar nuevamente, entonces conciliamos todo por el bien del bebé. Hasta el día de hoy vamos bien, cumple como tiene que cumplir. No estoy conviviendo con él, cada quien en su hogar con sus familias", señaló.

Avanzando en su carrera musical

En otro momento, señaló que tras su salida de Son Tentación donde esperaba su regreso a los escenarios que nunca se dio después de dar a luz, Mirella Paz no se ha quedado de brazos cruzados y sigue adelante en su carrera musical con nuevas grabaciones.

"Estoy buscando lo mío, estoy grabando canciones con artistas internacionales yo sola, estoy muy feliz. No puedo decir ahorita, pero serán los primeros en enterarse. Voy a seguir creciendo con la bendición de Dios y el apoyo de las personas", dijo la cantante.

De esta manera, Mirella Paz sigue pisando fuerte dentro de la música y la salsa, a menos de un año de dar a luz está reconciliada nuevamente con el padre de su hijo y con planes sobre su trayectoria musical para avanzar como solista en nuevas colaboraciones musicales con artistas internacionales.