¿SE CAMBIA A POLÍTICA?

Magaly Medina bromea con dejar la farándula: "Me han pedido que busque a Cerrón"

La conductora señaló que su equipo resulta más efectivo, que las investigaciones lideradas por la policía, después de la exposición del caso Marzano.

04/03/2026

Cabe recordar que, recientemente, su programa puso en el ojo de la tormenta el caso del atropello que acabó con la vida de una joven deportista, difundiendo imágenes e información clave sobre lo ocurrido y señalando como principal involucrado a Adrián Villar.

¿La 'Urraca' se cambiará de farándula a política?

Magaly Medina sorprendió al contar que, en los últimos días, ha recibido una avalancha de mensajes de parte de la ciudadanía pidiéndole que vaya más allá en sus investigaciones. Según reveló la conductora, su equipo periodístico ha sido instado a destapar casos de mayor peso social y político, incluyendo presuntos actos de corrupción e irregularidades dentro del Estado.

"Ya casi me había olvidado y casi estaba dispuesta a hacer lo que el público me pide: a dedicarme a la investigación periodística, a encontrar corruptos, a encontrar todo aquello que la gente, que la policía no puede encontrar. De repente, nuestro equipo de investigación es mucho más efectivo. Me han pedido que hasta busque a Cerrón, a ver si lo encuentro", destacó la periodista entre risas.

@josepastord Será que se inicia investigación periodística!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #magalymedina #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Aunque sus recientes declaraciones fueron tomadas con humor, Magaly Medina aclaró rotundamente que no tiene intención de dedicarse por completo a este tipo de investigaciones, ya que está acostumbrada a la farándula. "No me provoquen, que mejor me animo y después me van a querer meter a la cárcel a mí", sentenció rotundamente.

Magaly indignada por declaraciones de Adrián Villar en audiencia

Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina no dejó pasar lo ocurrido en la audiencia de Adrián Villar y lanzó duros cuestionamientos contra el conductor tras escuchar sus declaraciones ante el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. La popular 'Urraca' analizó cada detalle de su intervención y fue tajante al señalar que sus palabras no pueden tomarse como una justificación válida ante la magnitud y gravedad del caso que enfrenta.

"Ahora con su cara de compungido, ahora nos van a decir que el pobre tiene traumas del pasado. No busquemos una justificación. No olvidemos que mató a una mujer, la dejó a su suerte y huyó como un delincuente", añadió.

La nueva postergación de la audiencia por el pedido fiscal de prisión preventiva tampoco pasó desapercibida para Magaly Medina. La conductora se pronunció sobre el aplazamiento del fallo que debía conocerse el 4 de marzo, fecha en la que el magistrado tenía previsto anunciar su decisión. No obstante, el veredicto volvió a quedar en suspenso tras una nueva reprogramación, generando más expectativa en torno al caso.

En resumen, aunque el equipo periodístico de Magaly Medina realizó un gran trabajo respecto al caso de Lizeth Marzano, la misma conductora reveló que no tiene pensado pasarse a política ya que seguirá enfocada en la farándula peruana. Recordemos que la misma periodista reveló que la ciudadanía le ha solicitado a su equipo periodístico que realicen investigaciones de mayor impacto social y político.

Karibeña