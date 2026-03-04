Samahara Lobatón celebró el cumplemes de su bebé con Bryan Torres y desata rumores: ¿Estuvieron juntos?

Tras pasar varios días en Estados Unidos junto a Youna, Samahara Lobatón regresó al Perú para acompañar el inicio de clases de su hija mayor, Xianna, y celebrar el cumplemes de su hijo menor con Bryan Torres. Su retorno reavivó los rumores sobre una posible reconciliación con el cantante después de la reciente polémica.

¿Hubo reencuentro con Bryan Torres?

La celebración familiar coincidió con la mejoría de Asael, el pequeño que logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local. Este hecho reunió a Samahara y Bryan en lo que sería una de sus pocas apariciones públicas tras el escándalo mediático.

En redes sociales, tanto Bryan Torres como Samahara compartieron imágenes de la decoración y algunos detalles de la celebración por los cinco meses de su hijo menor. Globos, arreglos y un ambiente familiar formaron parte de la íntima reunión. Sin embargo, ambos evitaron mostrarse juntos en fotografías o videos, lo que alimentó aún más las especulaciones.

La ausencia de imágenes donde aparezcan lado a lado despertó preguntas entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si realmente compartieron el momento como pareja o solo coincidieron por el bienestar de su hijo.

El regreso de Samahara al país también se dio luego de visitar en Estados Unidos a Youna, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer. Durante esas vacaciones, ambos participaron en retos de TikTok y protagonizaron un beso que rápidamente se volvió viral, generando comentarios sobre una posible reconciliación.

Samahara aclara el polémico beso con Youna

Ante la ola de comentarios que se generó tras su estadía en Estados Unidos, el programa Arriba mi Gente se comunicó por videollamada con Samahara y Youna para consultarles sobre el momento que encendió las redes. La influencer aprovechó el espacio para aclarar lo ocurrido.

"Para aclarar no fue un beso, fue un reto para darle un beso aquí (señala entre la nariz y la boca). El reto era dar beso donde los seguidores querían, ellos querían en la boca, pero no era válido. Fue debajo de la nariz y ni siquiera tocaron mis labios", explicó.

Con esa declaración, buscó descartar que se tratara de un beso romántico. Sin embargo, la conductora Micheille Soifer fue más allá y le preguntó cómo se sintió al protagonizar ese gesto con su expareja y padre de su hija.

"¿Qué sintieron? ¿Sentiste maripositas o te pusiste nerviosa?", consultó Soifer. Samahara respondió con sinceridad: "Es que sí pues, da nervios".

El regreso de Samahara Lobatón al Perú no solo marcó un momento clave en el ámbito familiar, sino que volvió a poner su vida sentimental en el centro de la atención pública. Mientras evita mostrarse junto a Bryan Torres y aclara el beso viral con Youna, las especulaciones no se detienen.