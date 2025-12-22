RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Malagradecida?

Onelia Molina apoyó a Rosángela Espinoza cuando los demás le dieron la espalda: "Cuando lloraba, le ayudé"

Durante una entrevista, Onelia Molina aclaró sobre conflicto que tuvo con Rosángela Espinoza hace unos días y le recuerda que fue la única en apoyarla cuando los demás le dieron la espalda.

Onelia Molina apoyó a Rosángela Espinoza cuando le dieron la espalda
Onelia Molina apoyó a Rosángela Espinoza cuando le dieron la espalda (Composición Karibeña)
22/12/2025

En el programa 'Esto es guerra', la odontóloga Onelia Molina interrumpió el en vivo para denunciar un presunto acto de discriminación por parte de su compañera Rosángela Espinoza. Ahora, la novia de Mario Irivarren salió ante las cámaras a recordarle a la chica reality que fue la única quien le apoyó cuando nadie la quería en el set. 

Onelia apoyó anteriormente a Rosángela Espinoza

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', Onelia Molina decidió contar la forma en que ayudó a Rosángela Espinoza en el pasado. Es así como la joven chica reality le recuerda a Rosángela cuando nadie la quería de regreso en el programa y estuvo ella para apoyarla en todo el momento. 

Por ello, lamenta que hace unos días atrás, Rosángela Espinoza haya realizado un presunto acto de discriminación en presencia de otras personas. Aunque, espera poder solucionar sus problemas en el futuro

"Al final, siento que con Rosángela, cuando todo el mundo le dio la espalda, yo fui y la ayudé (...) Todos somos equipo y que feo se siente que estés sola, que vayas a competir y que nadie te apoye (...) Me imagino que en algún momento limaremos asperezas, pero jamás voy a permitir que me traten de esa manera", expresó la novia de Mario ante las cámaras. 

Aclara sobre conflicto

En otro momento, Onelia Molina señala que se siente orgullosa de ser una mujer de provincia y no tiene por qué sentirse mal si alguien trata de discriminarla. En ese sentido, manda a tomar consciencia ya que hacer estos actos de discriminación no está bien y como Rosángela Espinoza lo negó en varias ocasiones, señala que tuvo testigos que escucharon lo que dijo. 

"En realidad, a mí no me incomoda que me digan provinciana o lo que sea, me incomoda la manera despectiva de la que se puede hablar. Después, me siento orgullosa de ser Arequipa. No voy a decir nada de ella porque tengo compañeros que estuvieron allí y escucharon. Son cosas que no se hacen, innecesario (...) Las maneras despectivas jamás van a ser aceptadas por nadie. La discriminación no está bien", agregó. 

De esta manera, Rosángela Espinoza aún se defiende de las acusaciones y Onelia Molina se mantiene firme en lo que dijo. Además, comenta que se siente orgullosa de ser arequipeña y le recuerda a la 'chica selfie', que ella quien estuvo apoyándola cuando estaba mal en el set de 'EEG' cuando nadie la quería. 

Temas relacionados Apoyo lloraba Onelia Molina Rosángela Espinoza

