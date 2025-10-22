Pamela López se muestra orgullosa de 'vivir' de canjes: "No me siento ni más ni menos"

¡Sin miedo al qué dirán! Pamela López volvió a dar que hablar tras confesar que 'vive' de canjes y sentirse orgullosa de ello. La expareja de Christian Cueva fue entrevistada por el programa "Todo se filtra", donde aclaró cómo se gana la vida y defendió el esfuerzo detrás de cada colaboración que realiza.

Pamela López se siente feliz por los canjes

Pamela López confirmó que 'vive' de canjes, pero lejos de avergonzarse, aseguró sentirse feliz y orgullosa por poder salir adelante con su trabajo en redes sociales. Durante una entrevista con el programa "Todo se filtra", la ex de Christian Cueva explicó que gracias a su esfuerzo y su constancia, ha logrado generar ingresos y mantener a sus hijos sin depender de nadie.

La reportera le recordó: "Tú mencionaste que tú y tus hijos viven de canje". "Sí, bueno, no es que vivimos literal, pero obviamente dije que hay muchos canjes que hoy por hoy salen porque es parte de. Y me siento contenta, o sea, yo no me siento menos ni más. Al contrario, sé que puedo ayudar al emprendedor y viceversa, ellos también pueden ayudarme", expresó Pamela con seguridad.

La empresaria trujillana quiso dejar claro que muchos de sus trabajos son colaboraciones pagadas. Sin embargo, detalló que también apoya a los pequeños negocios que confían en ella.

"Pero no todos son canjes como tal. Hay muchas colaboraciones, casi todas son colaboraciones pagadas, pero hay personas que son microemprendedores donde hay que darles la mano y viceversa", explicó.

Pamela López aseguró que no tiene nada que ocultar y que se siente tranquila con su nueva etapa. Hoy, las redes sociales se han convertido en su principal herramienta de trabajo. Su meta parece ser seguir creciendo como creadora de contenido.

'La Chama' sale en su defensa

Durante la conversación, Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', no dudó en defender a Pamela y lanzar una indirecta a Christian Cueva, el padre de sus hijos. La modelo resaltó que su amiga ha sabido mantenerse fuerte pese a los golpes mediáticos y personales que enfrentó.

"Ella como mujer también fue muy humillada por una persona que de verdad fue una m... como hombre, como padre, como ahora", dijo sin pelos en la lengua, mientras Pamela se reía.

La venezolana también destacó el esfuerzo de su amiga para salir adelante por mérito propio. Señaló que Pamela ha demostrado ser una mujer trabajadora, capaz de brillar con luz propia sin depender de nadie.

"Y de verdad gracias también a ustedes, medios, que le dieron la oportunidad a Pamela de trabajar, de salir adelante y demostrar que puede brillar por sí sola. No porque sea la mujer de tal persona, porque ella es Pamela López", agregó con firmeza.

En conclusión, Pamela López dejó claro que no le avergüenza 'vivir' de canjes ni generar ingresos a través de las redes sociales. Por el contrario, se siente orgullosa de haber construido una fuente de trabajo propia, basada en la constancia y en el apoyo mutuo con los emprendedores. Con el respaldo de amigas como 'La Chama', la trujillana demuestra que ha sabido reinventarse.