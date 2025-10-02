Jefferson Farfán le envió carta notarial a 'Cri Cri' en medio del juicio en su contra: "Era el apoderado"

La batalla entre Jefferson Farfán y Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como Cri Cri, sigue dando de qué hablar, y es que recientemente se han revelado nuevos detalles sobre el complicado proceso que existe entre ambos, ya que mantenían más que una relación familiar. En medio de este conflicto apareció una carta notarial.

¿Por qué Farfán envió una carta notarial a Cri Cri?

La noche de ayer, el periodista Richard Apolo de Día D se presentó en el programa de Magaly Medina para contar más detalles sobre la entrevista que tuvo Bocón, primo de Jefferson Farfán. En medio de ello, reveló que el exfutbolista le mandó una carta notarial a su primo cuando este estaba en la cárcel, la cual fue recibida por su madre, doña Cecilia Guadalupe.

Según explicó el periodista, la carta de Jefferson Farfán tenía como finalidad alejar a su primo definitivamente de su círculo más cercano y desvincularlo por completo de sus negocios, ya que Cri Cri no era simplemente un familiar más, sino accionista en algunas de sus empresas.

"Un mes antes del reportaje, en mayo del 2025, Jefferson Farfán envía una carta notarial a Cristian Martínez Guadalupe. El asunto era una convocatoria a junta general de accionistas. Cristian no era solo el primo alcahuete, Cri Cri era apoderado de varias empresas de Farfán. En esta carta notarial pide la revocatoria del apoderado", contó Apolo.

Enseguida reveló que doña Cecilia Guadalupe fue quien recibió la carta notarial, debido a que su hijo estaba en la cárcel. Además, la madre de Cri Cri no asistió a la citación por recomendación de sus abogados, y aún no se sabe en qué quedó ese proceso.

"El apoderado estaba en la cárcel; obviamente la mamá de Cri Cri es la que recibe esta carta notarial y no se presenta por recomendación de los abogados. Pero esa carta notarial era una revocatoria de apoderado para una de las empresas importantes de Farfán, una textilera", agregó.

Farfán sigue apoyando a hijos de Cri Cri

En la más reciente edición del programa matutino de América Televisión, la abogada de Jefferson Farfán, Cristina Salaza, mostró vouchers donde se comprueba que hubo movimientos económicos a favor de la familia de Cri Cri por parte de Jefferson. La abogada aseguró que con esto quieren demostrar que no sienten ningún odio ni rencor hacia ellos.

"Además, queremos mostrar que no existiría ninguna animadversión, porque acá podemos ver estos son los vouchers, esos son los vouchers de depósito que hasta la fecha se siguen realizando. Esto es de agosto de 2025, depósitos que viene realizando la familia de la parte agraviada al acusado y a la familia, porque en efecto no existe ningún odio, ni rencor, ni precedente", indicó.

Es así que, la revelación sobre esta carta notarial ha encendido aún más la polémica entre Jefferson Farfán y su primo Cri Cri. Lo que parecía una simple disputa familiar ahora se proyecta como un enfrentamiento legal y empresarial que seguirá dando que hablar en la farándula local.