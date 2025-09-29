'Cri Cri' rompe en llanto al recordar la reacción de su hija cuando fue a la cárcel: "Papá, acá te espero"

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', no pudo evitar romper en llanto la noche de ayer cuando fue consultado sobre la reacción de su hija al verlo en la cárcel. El primo de Jefferson Farfán aseguró que ver a sus hijos desconcertados por la situación que él estaba pasando fue uno de los momentos más duros de su vida y que lo marcaron para siempre.

El sufrimiento de Cri Cri marcó a su familia por la prisión

La entrevista con Beto Ortiz en El valor de la verdad estuvo cargada de emociones. En un inicio hubo risas y anécdotas divertidas. Sin embargo, conforme avanzaba el programa, las preguntas se volvieron más personales hasta el punto de abordar el momento en que Cristian fue recluido en el penal de Ancón.

"¿Te dijo tu hija que quería visitarte en prisión?", le preguntó Beto Ortiz a Cri Cri, y él respondió que sí. El polígrafo determinó que era verdad. Cristian inmediatamente agachó la cabeza y se le salieron algunas lágrimas, aunque se repuso un poco para contar lo difícil que fue vivir esa situación con su pequeña, que en ese entonces tenía ocho años.

Según relató, le decía a su hija que se encontraba de viaje y que pronto regresaría, ya que tenía la certeza de que en algún momento sería liberado, aunque no sabía cuándo. "Me decía: 'Papá, quiero verte, por favor. ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estás?'" , contó entre lágrimas.

Cri Cri también reveló que su hijo de 14 años sí estuvo consciente de la situación, ya que no podían mentirle. Sin embargo, a su hija le hicieron creer que él estaba alejado por trabajo y le cortaron el acceso a internet para que no viera noticias sobre las acusaciones en su contra.

La visita de su hija en prisión

Martínez Guadalupe contó que sus hijos sí lo visitaron en prisión. Indicó que la primera visita de su hija fue la más dura, ya que habían pasado tres meses sin verla, y al reencontrarse se arrodilló ante ella para llorar y pedirle perdón por no estar a su lado.

"Disculpa, mi hija, por lo que pasa. Te amo mucho", recordó que le dijo. También narró que intentó explicarle dónde estaba y ella le comentó que se parecía mucho a un colegio, por lo que se quedó con esa impresión.

Sin embargo, cuando salió de la cárcel y pudo hablar con ella en casa, ya no pudo sostener más la mentira y terminó aceptando que había estado en prisión. "¿Sabes dónde estuve?", recuerda que le preguntó a su hija, y ella respondió: "En la cárcel, papá" . Tras escuchar esa respuesta, Cristian no pudo más y rompió en llanto, tomándose un tiempo para reponerse.

Es así que, la confesión de Cristian Martínez Guadalupe en El valor de la verdad dejó en evidencia el profundo dolor que vivió su familia durante su encarcelamiento. Entre lágrimas, recordó cómo intentó proteger a sus hijos, aunque finalmente la verdad salió a la luz.