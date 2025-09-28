Mamá de 'Cri Cri' reveló que Cuto Guadalupe negó apoyar a su sobrino pese a las pruebas: "Me fui llorando"

Christian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', fue el nuevo participante de 'El Valor de la Verdad' para revelar aspectos poco conocidos de su relación con su primo, Jefferson Farfán. Durante la entrevista, el exprimo favorito de la Foquita contó detalles de un episodio que lo llevó a prisión y expuso cómo su tío Cuto Guadalupe se negó a apoyarlo, a pesar de que su madre presentó pruebas de su inocencia.

Cuto Guadalupe no brindó apoyo a Cri Cri

En el programa, 'Cri Cri' narró que su tío Cuto no lo apoyó cuando estuvo preso, a pesar de que su madre, Cecilia Guadalupe, presentó pruebas de su inocencia. La negativa dejó devastada a la familia y complicó la situación legal de Christian.

"Por recomendación de un familiar me fijo, anda habla con Lucho, dile que te apoyo porque yo necesitaba evitar que esto siga creciendo. Yo habré ido tres o cuatro meses después, le dije que tengo las pruebas que mi hijo no tocó a esa persona. Me dijo que no, que el video, y me fui 10 cuadras llorando de rabia porque no sabía a quién pedir ayuda", contó Cri Cri.

Además, la madre de Christian detalló que Cuto le proporcionó un abogado que solo cobró dinero y no cumplió su promesa de sacarlo de la cárcel.

"Apenas llegó ahí me dice sobrino, te voy a traer un abogado. Llegó a la casa y Lucho me dijo: 'Él es buen abogado, en cinco días'. Me sacó 2 mil dólares más 3 mil soles, y de la desesperación mía era que tenía esos días para que no lo manden a prisión y de la desesperación le pagamos", añadió Cecilia Guadalupe.

Cri Cri revela su rol en las finanzas de Jefferson Farfán

Christian también sorprendió al público al confesar que administraba todas las cuentas bancarias de Jefferson Farfán en Perú. Relató que manejaba grandes sumas de dinero y retiraba fondos para compras, quedándose con los cambios sin que su primo se molestara.

"'Oh primo, mira esta cantidad', le decía, y él no se asombraba. 'Eso es lo que junto, lo que recaudo', me explicaba. Tenía sus claves, me pedía que haga retiros de cantidades mínimas como de S/3.000 o $800", recordó Cri Cri.

El primo de Farfán admitió que se quedaba con los cambios de las compras, que en ocasiones alcanzaban sumas considerables. Las cantidades variaban, pero incluso retirando cientos de dólares, Jefferson aceptaba el gesto con humor.

"No me decía nada por el vuelto. 'Primo, quiero comprar esto', me decía, y yo iba con el dinero y no le decía nada sobre el vuelto. Me lo agarraba y me iba despacio. 'Tú me has cag** con mi vuelto, pero en broma. Tenía 1.000 dólares y compraba algo de 800 dólares y el vuelto era mío, era la 'propina'.", finalizó Christian.

Con estas confesiones, 'Cri Cri' ofreció un vistazo íntimo de la compleja relación con su primo y de la falta de respaldo familiar que enfrentó durante uno de los momentos más difíciles de su vida. Sus declaraciones dejaron entrever tensiones profundas y secretos que hasta ahora permanecían fuera del ojo público.