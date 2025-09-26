¡EVDLV de 'Cri Cri' sí va! Beto Ortiz reta a Farfán: "El dinero no tiene el poder de callar a los periodistas"

Beto Ortiz no se quedó callado ante la notificación judicial que buscaba frenar la emisión de "El Valor de la Verdad" con Christian 'Cri Cri' Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán. El abogado de la presunta víctima envió un expediente a Panamericana TV para impedir que el programa salga al aire, pero el conductor respondió con fuerza.

Beto a Farfán tras carta a canal por EVDLV de 'Cri Cri'

Beto Ortiz salió con todo para confirmar que la entrevista de "El Valor de la Verdad" con Christian 'Cri Cri' Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, se emitirá este domingo 28 de septiembre en Panamericana TV. La aclaración llega después de que el abogado de la presunta víctima enviara una carta notarial al canal para frenar la transmisión del programa.

"Ni la Foca Farfán, ni Sarita Colonia, ni Cristo van a impedir", dijo Beto con total firmeza en una entrevista para "Magaly TV La Firme", dejando en claro que no se dejará intimidar por ninguna acción legal.

Beto Ortiz fue directo al hablar de las intenciones de Jefferson Farfán, dejando un mensaje contundente. El periodista piensa que el exfutbolista estaría detrás de todo este engranaje judicial.

"Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero para su mala suerte, no tiene el poder de callar a los periodistas. Mal hace el señor Farfán al hacer todo este voluminoso expediente, tratando de amedrentar con el poder de billete. Nosotros no le tenemos miedo al poder del billete ni de Farfán ni de nadie. El programa va a salir", expresó el conductor.

'Cri-Cri' recibió notificación judicial

Según Beto, la resolución fue emitida después de que el programa ya estaba grabado, por lo que no puede frenar su emisión. Incluso llegó otra notificación a 'Cri-Cri' de un juzgado, fechada el 24 de septiembre.

"El programa se grabó el domingo y todo lo que se habla aquí en futuro, ya ocurrió. No pueden pretender que una resolución retroactiva nos impida en el pasado grabar algo que ya pasó", explicó.

El avance de "El Valor de la Verdad" muestra a Christian Martínez llorando al recordar la distancia con su primo Jefferson Farfán. En otro momento, "Cri Cri" agradece a su madre por el apoyo que le permitió salir de prisión.

Sin revelar identidades. Beto Ortiz también aseguró que en la entrevista no se menciona el nombre de la presunta víctima, enfatizando que se cuidaron todos los detalles legales para proteger su privacidad. Recalcó que la producción del programa tomó cada precaución para evitar cualquier vulneración de las medidas de protección vigentes.

"Él a lo largo del programa no menciona a la presunta víctima. Nunca se le menciona. Siempre nos referimos a esta persona como 'eso'", aclaró el conductor, descartando cualquier violación a las medidas de protección.

En conclusión, con estas declaraciones, Beto Ortiz dejó en claro que nada ni nadie impedirá que "El Valor de la Verdad" de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, salga al aire. La cita con el polémico sillón rojo será este domingo 28 de septiembre por Panamericana Televisión, en una noche que promete fuertes revelaciones.